США вбили в Кабулі терориста, який очолив "Аль-Каїду" після Усами бен Ладена

По Айману аль-Завахірі випустили 2 ракети Hellfire, коли він стояв на балконі свого будинку. Соратник Бен Ладена причетний до організації теракту 11 вересня.

Американські військові усунули лідера "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі в афганському Кабулі ударом безпілотника. Про це заявив президент США Джо Байден, виступаючи в Білому домі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Ви знаєте, що аль-Завахірі був ставлеником Усами бен Ладена, його другою людиною та заступником. Вони влаштували теракт 11 вересня. Аль-Завахірі брав активну участь у плануванні цього теракту, внаслідок якого загинуло 2 977 осіб", — заявив Байден.

Президент США наголосив на ролі Аймана аль-Завахірі у координації діяльності "Аль-Каїди" у світі та його роль у націленості атак проти США.

За словами Байдена, 71-річний Завахірі ховався у центрі Кабула і хотів відновити зв'язки із родичами.

[ + – ] Досвід аль-Завахірі набагато більший, ніж у бен Ладена, кажуть експерти

"Місію ретельно спланували і звели до мінімуму ризик заподіяння шкоди цивільним. Ніхто з членів його сім'ї не постраждав, жертв серед цивільного населення немає", — зауважив Байден.

Телеканал CNN з посиланням на джерела в Білому домі повідомив, що по Айману аль-Завахірі запустили 2 ракети Hellfire. Politico пише, що удару завдав безпілотник ЦРУ о 6:18 ранку за місцевим часом у Кабулі, коли лідер "Аль-Каїди" стояв на балконі свого будинку.

Людина, знайома з операцією, сказала, що на підтвердження вбивства пішло кілька днів, оскільки в США "не так багато активів на місцях".

Високопоставлені діячі талібів знали про присутність Завахірі в цьому районі і це явне порушення Дохінського угоди. Після американського удару таліби намагалися приховати його присутність та перемістили в інше місце членів його родини — дочку та її дітей, кажуть співрозмовники CNN.

Представник талібів Забіулла Муджахид повідомив, що 31 липня завдано авіаудару по житловому будинку в районі Шерпур міста Кабула.

"Служби безпеки та розвідки Ісламського Емірату провели розслідування, початкові висновки показали, що удару завдав американський дрон", — додав речник "Талібану".

Ліквідація аль-Завахірі — таліби опинилися у незручному становищі

Старший аналітик боротьби з тероризмом сказав CNN, що Завахірі не міг приїхати в Кабулі без запрошення і мовчазної згоди принаймні невеликої кількості талібів.

Ракетний удар США поставив талібів у незручне становище, адже вони стверджували, що в Афганістані немає іноземних бойовиків та терористів "Аль-Каїди".

[ + – ] Другий глава "Аль-Каїди", за деякими даними, перебував в Ірані

"Нещодавні заяви аль-Завахірі показали, що лідер "Аль-Каїди" почувається спокійно. Тепер постає питання, хто стане наступником аль-Завахірі", — коментує аналітик.

В ООН вважають, що другий глава "Аль-Каїди" Саїф аль-Адель перебував в Ірані, і тому іранцям доводиться обирати між видачею нового лідера терористичної організації або його укриттям.

Колишній чиновник афганського уряду, знайомий із ходом боротьби з тероризмом, сказав, що аль-Адель уже виїхав з Ірану до Афганістану.

Близький союзник бен Ладена

Аль-Завахірі походить зі знатної єгипетської родини, пише газета The New York Times. Його дід Рабіа аз-Завахірі був імамом в університеті аль-Азхар в Каїрі. Його двоюрідний дід Абдель Рахман Аззам був першим секретарем Ліги арабських держав.

Соратник бен Ладена був лідером ісламського джихаду в Єгипті, його звинувачували у причетності до вбивства президента країни Анвара Садата у 1981 році.

"Досвід аль-Завахірі набагато більше, ніж у бен Ладена. Його ім'я фігурувало майже в кожній справі, що стосується мусульманських екстремістів, починаючи з 1970-х років", — говорив один із провідних єгипетських експертів з терористичних організацій Діа Рашван.

Напади на США та їхні об'єкти почалися за кілька тижнів після підривів терористами-смертниками посольств США у 1998 році в Кенії та Танзанії, внаслідок яких загинуло понад 200 осіб та поранено понад 5000 осіб.

Потім був напад на військовий корабель США Коул в Ємені 12 жовтня 2000 року. Терористи-смертники підірвали свій човен, вбивши 17 американських моряків та поранивши 39 людей.

Кульмінація в кар'єрі аль-Завахірі настала 11 вересня 2001 року внаслідок атаки літаків на вежі-близнюки Світового торгового центру.

Державний департамент США пропонував винагороду 25 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе зловити аль-Завахірі.

Нагадаємо, що Рада Безпеки ООН 17 березня встановила офіційні відносини з керованим талібами Афганістаном.

Росія визнала терористичну організацію "Талібан" і навіть назвала її "афганським урядом". Москва обіцяє розширювати співпрацю з бойовиками.