США вбили в Кабулі терориста, який очолив "Аль-Каїду" після Усами бен Ладена
По Айману аль-Завахірі випустили 2 ракети Hellfire, коли він стояв на балконі свого будинку. Соратник Бен Ладена причетний до організації теракту 11 вересня.
Американські військові усунули лідера "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі в афганському Кабулі ударом безпілотника. Про це заявив президент США Джо Байден, виступаючи в Білому домі.
"Ви знаєте, що аль-Завахірі був ставлеником Усами бен Ладена, його другою людиною та заступником. Вони влаштували теракт 11 вересня. Аль-Завахірі брав активну участь у плануванні цього теракту, внаслідок якого загинуло 2 977 осіб", — заявив Байден.
Президент США наголосив на ролі Аймана аль-Завахірі у координації діяльності "Аль-Каїди" у світі та його роль у націленості атак проти США.
За словами Байдена, 71-річний Завахірі ховався у центрі Кабула і хотів відновити зв'язки із родичами.
"Місію ретельно спланували і звели до мінімуму ризик заподіяння шкоди цивільним. Ніхто з членів його сім'ї не постраждав, жертв серед цивільного населення немає", — зауважив Байден.
Телеканал CNN з посиланням на джерела в Білому домі повідомив, що по Айману аль-Завахірі запустили 2 ракети Hellfire. Politico пише, що удару завдав безпілотник ЦРУ о 6:18 ранку за місцевим часом у Кабулі, коли лідер "Аль-Каїди" стояв на балконі свого будинку.
Людина, знайома з операцією, сказала, що на підтвердження вбивства пішло кілька днів, оскільки в США "не так багато активів на місцях".
Високопоставлені діячі талібів знали про присутність Завахірі в цьому районі і це явне порушення Дохінського угоди. Після американського удару таліби намагалися приховати його присутність та перемістили в інше місце членів його родини — дочку та її дітей, кажуть співрозмовники CNN.
Представник талібів Забіулла Муджахид повідомив, що 31 липня завдано авіаудару по житловому будинку в районі Шерпур міста Кабула.
"Служби безпеки та розвідки Ісламського Емірату провели розслідування, початкові висновки показали, що удару завдав американський дрон", — додав речник "Талібану".
Ліквідація аль-Завахірі — таліби опинилися у незручному становищі
Старший аналітик боротьби з тероризмом сказав CNN, що Завахірі не міг приїхати в Кабулі без запрошення і мовчазної згоди принаймні невеликої кількості талібів.
Ракетний удар США поставив талібів у незручне становище, адже вони стверджували, що в Афганістані немає іноземних бойовиків та терористів "Аль-Каїди".
"Нещодавні заяви аль-Завахірі показали, що лідер "Аль-Каїди" почувається спокійно. Тепер постає питання, хто стане наступником аль-Завахірі", — коментує аналітик.
В ООН вважають, що другий глава "Аль-Каїди" Саїф аль-Адель перебував в Ірані, і тому іранцям доводиться обирати між видачею нового лідера терористичної організації або його укриттям.
Колишній чиновник афганського уряду, знайомий із ходом боротьби з тероризмом, сказав, що аль-Адель уже виїхав з Ірану до Афганістану.
Близький союзник бен Ладена
Аль-Завахірі походить зі знатної єгипетської родини, пише газета The New York Times. Його дід Рабіа аз-Завахірі був імамом в університеті аль-Азхар в Каїрі. Його двоюрідний дід Абдель Рахман Аззам був першим секретарем Ліги арабських держав.
Соратник бен Ладена був лідером ісламського джихаду в Єгипті, його звинувачували у причетності до вбивства президента країни Анвара Садата у 1981 році.
"Досвід аль-Завахірі набагато більше, ніж у бен Ладена. Його ім'я фігурувало майже в кожній справі, що стосується мусульманських екстремістів, починаючи з 1970-х років", — говорив один із провідних єгипетських експертів з терористичних організацій Діа Рашван.
Напади на США та їхні об'єкти почалися за кілька тижнів після підривів терористами-смертниками посольств США у 1998 році в Кенії та Танзанії, внаслідок яких загинуло понад 200 осіб та поранено понад 5000 осіб.
Потім був напад на військовий корабель США Коул в Ємені 12 жовтня 2000 року. Терористи-смертники підірвали свій човен, вбивши 17 американських моряків та поранивши 39 людей.
Кульмінація в кар'єрі аль-Завахірі настала 11 вересня 2001 року внаслідок атаки літаків на вежі-близнюки Світового торгового центру.
Державний департамент США пропонував винагороду 25 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе зловити аль-Завахірі.
Нагадаємо, що Рада Безпеки ООН 17 березня встановила офіційні відносини з керованим талібами Афганістаном.
Росія визнала терористичну організацію "Талібан" і навіть назвала її "афганським урядом". Москва обіцяє розширювати співпрацю з бойовиками.