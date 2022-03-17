ООН встановила офіційні відносини з талібами, — ЗМІ

За інформацією журналістів, цим кроком ООН хоче досягти миру та стабільності в Афганістані під час гуманітарної та економічної кризи в країні.

17 березня Рада Безпеки ООН проголосувала за встановлення офіційних відносин із керованим талібами Афганістаном, який ще не отримав широкого міжнародного визнання. Про це пише France 24.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

У резолюції немає слова "Талібан" і викладається річний мандат політичної місії ООН в Афганістані. Резолюція включає кілька напрямків співпраці в гуманітарній, політичній та правозахисній сферах та враховує інтереси жінок, дітей та журналістів.

"Новий мандат місії ООН має вирішальне значення не лише для реагування на безпосередню гуманітарну та економічну кризу, але й для досягнення нашої всеосяжної мети миру та стабільності в Афганістані", — заявила посол Норвегії в ООН Мона Юул.

За інформацією спікера, Рада дає чіткий сигнал цим новим мандатом:

"Місія ООН в Афганістані покликана відіграти вирішальну роль у підтримці афганського народу, який стикається з безпрецедентними проблемами та невизначеністю", — сказала Юул.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй заявила, що у 2022 році Афганістану буде потрібна допомога в розмірі 5 мільярдів доларів, щоб запобігти гуманітарній катастрофі та забезпечити розореній країні майбутнє після 40 років страждань.

Крім того, на вимогу міжнародної спільноти, афганським жінкам дозволили навчатися в університетах. Водночас певні правила для жінок таки залишилися — студенткам зробили окремий вхід до навчальних закладів.