ООН установила официальные отношения с талибами, — СМИ

По информации журналистов, этим шагом ООН хочет достичь мира и стабильности в Афганистане во время гуманитарного и экономического кризиса в стране.

17 марта Совет Безопасности ООН проголосовал за установление официальных отношений с управляемым талибами Афганистаном, который еще не получил широкого международного признания. Об этом пишет France 24.

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В резолюции не используется слово "Талибан" и излагается годовой мандат политической миссии ООН в Афганистане. Резолюция включает в себя несколько направлений сотрудничества в гуманитарной, политической и правозащитной сферах и учитывает интересы женщин, детей и журналистов.

"Новый мандат миссии ООН имеет решающее значение не только для реагирования на непосредственный гуманитарный и экономический кризис, но и для достижения нашей всеобъемлющей цели мира и стабильности в Афганистане", — заявила посол Норвегии в ООН Мона Юул.

По информации спикера, Совет дает четкий сигнал этим новым мандатом:

"Миссия ООН в Афганистане призвана сыграть решающую роль в поддержке афганского народа, сталкивающегося с беспрецедентными проблемами и неопределенностью", — сказала Юул.

Напомним, Организация Объединенных Наций заявила, что в 2022 году Афганистану потребуется помощь в размере 5 миллиардов долларов, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу и обеспечить разоренной стране будущее после 40 лет страданий.

Кроме того, по требованию международного сообщества, афганским женщинам разрешили учиться в университетах. При этом определенные правила для женщин все-таки остались — для студенток сделали отдельный вход в учебные заведения.