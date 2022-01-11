ООН хочет выделить талибам $5 млрд для избежания гуманитарной катастрофы

Этой помощи, заявляют в организации, должно хватить для обеспечения стране благополучного будущего. Талибы одобрили сумму, затребовав деньги до конца зимы.

Организация Объединенных Наций заявила, что в 2022 году Афганистану потребуется помощь в размере 5 миллиардов долларов, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу и обеспечить разоренной стране будущее после 40 лет страданий, сообщает France 24.

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В организации сообщили, что в этом году 22 миллиона человек в Афганистане и еще 5,7 миллионов афганских беженцев нуждаются в помощи. Эти люди, говорят эксперты ООН, страдают от голода, болезней и недоедания.

"Надвигается полномасштабная гуманитарная катастрофа. Не закрывайте дверь перед народом Афганистана", — заявил представитель ООН Мартин Гриффитс.

С тех пор, как исламистское движение Талибан захватило контроль над Афганистаном, страна погрузилась в финансовый хаос с ростом инфляции и безработицы. Вашингтон заморозил активы страны на миллиарды долларов, а поставки гуманитарной помощи нарушены. Кроме того, в 2021 году Афганистан также пострадал от сильнейшей за последние десятилетия засухи.

Талибы одобрили такие намерения ООН, отметив, что всю помощь необходимо предоставить до конца зимы.

"Я хотел бы сказать, что необходимо, чтобы вся одобренная помощь, была доставлена ​​в течение этой суровой зимы", — заявил представитель Талибана в ООН Сухаил Шахин.

Он сказал, что приток средств поможет функционированию банковской системы, добавив, что любые наличные деньги, поступающие в страну, помогут обуздать инфляцию.

"Банки не работают должным образом, а нам необходимо контролировать инфляцию. Это возможно лишь тогда, когда доллары… твердая валюта приходит в Афганистан", — сказал Шахин.

Деньги планируют направить через 160 неправительственных организаций. Часть средств направят для оплаты труда социальным работникам, в частности, медикам, но эти средства будут идти не через администрацию Талибана. Кроме того, планируется увеличить доставку продовольствия, поддержать сельское хозяйство, медицину и образование.

Комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что целью пакета помощи является стабилизация ситуации в Афганистане. Это позволит предотвратить дальнейший поток мигрантов, бегущих через границу, который практически невозможно контролировать.

"Если эти усилия не увенчаются успехом, в следующем году нам придется просить 10 миллиардов долларов, вместо 5", — заявил Гранди.

Напомним, талибы провели военный парад в Афганистане, показав боевую конницу. Кроме кавалерии, исламисты продемонстрировали, авиацию и технику, оставленную американцами.

А до этого талибы разбили американский военный вертолет MD 530F. Пилот не справился с управлением военного вертолета во время спасательной миссии в Кандагаре.