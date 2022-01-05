Не справились с управлением: талибы разбили американский военный вертолет MD 530F (видео)

По информации местных изданий, борт выполнял спасательную миссию из-за наводнения в Кандагаре. Пилот совершил маневр, после которого не смог вернуть управление под свой контроль.

В Афганистане пилот не справился с управлением военного вертолета во время спасательной миссии в Кандагаре. Об этом стало известно из видео телеканала Aamaj News.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Сообщается, что вертолет MD 530F совершал спасательную операцию во время наводнения в Кандагаре, что в южной части Афганистана. На видео зафиксирована именно военная версия воздушного борта.

Пилот сперва проделывает небольшой маневр, находясь на невысоком уровне над землей. А после этого он не справляется с управлением и падает на землю, недалеко от колонны машин, стоящих на трассе.

Добавим, что MD 530F — это американский многоцелевой вертолет, производящийся компанией McDOnnel Douglas Helicopter. После выхода США из Афганистана боевикам талиба досталось около 8 вертолетов MD 530F, которые постепенно восстанавливают. Для этого талибаны нашли мастеров, которые ремонтируют авиацию.

В планах у Талибана иметь собственные Воздушные силы, которые будут созданы без опоры на иностранную помощь. Вооруженные силы должны составить 100 тысяч военных.

Напомним, сперва талибы заявляли о том, что Штаты их предали, сделав авиацию неприспособленной к полетам. Уже в октябре боевики заявляли, что они нашли инженеров и детали для ремонта авиации.