Не впоралися з керуванням: таліби розбили американський військовий вертоліт MD 530F (відео)

За інформацією місцевих видань, борт виконував рятувальну місію через повінь у Кандагарі. Пілот здійснив маневр, після якого не зміг повернути керування під свій контроль.

В Афганістані пілот не впорався з керуванням військового вертольота під час рятувальної місії у Кандагарі. Про це стало відомо із відео телеканалу Aamaj News.

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Повідомляється, що вертоліт MD 530F робив рятувальну операцію під час повені в Кандагарі, що у південній частині Афганістану. На відео зафіксовано саме військову версію повітряного борту.

Пілот спершу робить невеликий маневр, перебуваючи на невисокому рівні над землею. А після цього він не справляється з керуванням і падає на землю, неподалік колони машин, що стоять на трасі.

Додамо, що MD 530F — це американський багатоцільовий гелікоптер, що виробляється компанією McDOnnel Douglas Helicopter. Після виходу США з Афганістану бойовикам талібу дісталося близько 8 вертольотів MD 530F, які поступово відновлюють. Для цього таліби знайшли майстрів, які ремонтують авіацію.

У планах Талібану мати власні Повітряні сили, які будуть створені без опори на іноземну допомогу. Збройні сили мають становити 100 тисяч військових.

Нагадаємо, спочатку таліби заявляли про те, що Штати їх зрадили, зробивши авіацію непристосованою до польотів. Вже у жовтні бойовики заявляли, що вони знайшли інженерів та деталі для ремонту авіації.