Боевая конница, авиация и Хамви: талибы провели военный парад в Афганистане (видео)

В Герате прошел парад с участием 600 бойцов Талибана, в котором показали американскую технику, перешедший под контроль боевикам.

Талибы продолжают показывать захваченную и восстановленную американскую технику в рамках военных парадов. В частности, 9 января прошел парад в Герате. Об этом сообщает индийский телеканал WION.

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Парад был организован в честь новобранцев в рядах бойцов Талибана. В нем приняли участие 600 бойцов. Американские внедорожники Хамви, броневики, артиллерия, MRAP и вертолеты Black Hawk прошли центральными улицами. Все американское оружие поставлялось правительству Афганистана для борьбы с Талибаном. Однако после вывода западного контингента талибы быстро захватили власть, часть техники США попала им руки.

Как передает Reuters, США в период с 2002 по 2017 годы передали в Афганистан вооружения на 28 млрд долларов, в том числе оружие, самолеты, вертолеты, амуницию.

В другой видеозаписи талибы показали боевую конницу, которая используется в Вооруженных силах армии.

Напомним, талибы разбили американский военный вертолет MD 530F, который задействовали для ликвидации последствий наводнения в Кандагаре.

Ранее талибы заявили, что они чувствуют себя преданными из-за состояния оставленной американской техники. Талибы ожидали, что американцы оставят всю технику в целости и сохранности, а по факту ее "демилитаризовали". После этого они нашли инженеров и детали, чтобы начать восстанавливать авиацию для создания ВВС.