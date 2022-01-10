Бойова кіннота, авіація та Хамві: таліби провели військовий парад в Афганістані (відео)

У Гераті пройшов парад за участю 600 бійців Талібану, в якому показали американську техніку, що перейшла під контроль бойовиків.

Таліби продовжують показувати захоплену та відновлену американську техніку в межах військових парадів. Зокрема, 9 січня відбувся парад у Гераті. Про це повідомляє індійський телеканал WION.

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Парад був організований на честь новобранців у лавах бійців Талібану. У ньому взяли участь 600 бійців. Американські позашляховики Хамві, броньовики, артилерія, MRAP і вертольоти Black Hawk пройшли центральними вулицями. Вся американська зброя постачалася уряду Афганістану для боротьби з Талібаном. Проте після виведення західного контингенту таліби швидко захопили владу, частина техніки США потрапила до них у руки.

Як передає Reuters, США в період із 2002 по 2017 роки передали до Афганістану озброєння на 28 млрд доларів, зокрема зброю, літаки, вертольоти, амуніцію.

В іншому відеозаписі таліби показали бойову кінноту, яка використовується в Збройних силах армії.

Нагадаємо, таліби розбили американський військовий вертоліт MD 530F, який задіяли для ліквідації наслідків повені в Кандагарі.

Раніше таліби заявили, що вони почуваються зрадженими через стан залишеної американської техніки. Таліби очікували, що американці залишать всю техніку в цілості та безпеці, а фактично її "демілітаризували". Після цього вони знайшли інженерів і деталі, щоб почати відновлювати авіацію для створення ВПС.