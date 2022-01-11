ООН хоче виділити талібам $5 млрд для уникнення гуманітарної катастрофи

Цієї допомоги, заявляють в організації, має вистачити для забезпечення благополучного майбутнього. Таліби схвалили суму, вимагавши гроші до кінця зими.

Організація Об'єднаних Націй заявила, що в 2022 році Афганістану буде потрібна допомога у розмірі 5 мільярдів доларів, щоб запобігти гуманітарній катастрофі та забезпечити розореній країні майбутнє після 40 років страждань, повідомляє France 24.

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В організації повідомили, що цього року 22 мільйони людей в Афганістані та ще 5,7 мільйонів афганських біженців потребують допомоги. Ці люди, кажуть експерти ООН, страждають від голоду, хвороб і недоїдання.

"Насувається повномасштабна гуманітарна катастрофа. Не зачиняйте двері перед народом Афганістану", — заявив представник ООН Мартін Гріффітс.

Відколи ісламістський рух Талібан захопив контроль над Афганістаном, країна поринула у фінансовий хаос зі зростанням інфляції та безробіття. Вашингтон заморозив активи країни на мільярди доларів, а постачання гуманітарної допомоги порушено. Крім того, у 2021 році Афганістан також постраждав від найсильнішої за останні десятиліття посухи.

Таліби схвалили такі наміри ООН, наголосивши, що всю допомогу необхідно надати до кінця зими.

"Я хотів би сказати, що необхідно, щоб уся схвалена допомога, була доставлена ​​протягом цієї суворої зими", — заявив представник Талібану в ООН Сухаїл Шахін.

Він сказав, що приплив коштів допоможе функціонуванню банківської системи, додавши, що будь-які готівка, котра надходить у країну, допоможе приборкати інфляцію.

"Банки не працюють належним чином, а нам необхідно контролювати інфляцію. Це можливо лише тоді, коли долари... тверда валюта надходить в Афганістан", — сказав Шахін.

Гроші планують надіслати через 160 неурядових організацій. Частину коштів спрямують на оплату праці соціальним працівникам, зокрема, медикам, але ці кошти йтимуть не через адміністрацію Талібану. Крім того, планується збільшити доставку продовольства, підтримати сільське господарство, медицину й освіту.

Комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді заявив, що метою пакету допомоги є стабілізація ситуації в Афганістані. Це дозволить запобігти подальшому потоку мігрантів, котрі тікають через кордон, який практично неможливо контролювати.

"Якщо ці зусилля не увінчаються успіхом, наступного року нам доведеться просити 10 мільярдів доларів, замість 5", — заявив Ґранді.

Нагадаємо, таліби провели військовий парад в Афганістані, показавши бойову кінноту. Крім кавалерії, ісламісти продемонстрували авіацію і техніку, залишену американцями.

А до цього таліби розбили американський військовий вертоліт MD 530F. Пілот не впорався з керуванням військового вертольота під час рятувальної місії у Кандагарі.