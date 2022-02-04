В Афганистане женщинам разрешили учиться в университетах

Международное сообщество сделало этот шаг одним из основных требований. При этом определенные правила для женщин все-таки остались — для студенток сделали отдельный вход в университет.

Государственные университеты Афганистана впервые открылись с тех пор, как талибы в прошлом году захватили страну. Со 2 февраля получать высшее образование в ВУЗах разрешено и женщинам, пишет Reuters.

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Во время предыдущего правления (1996-2001) Талибан запрещал представительницам женского пола получать образование. Но теперь Международное сообщество сделало образование девочек и женщин в стране одним из ключевых требований, поскольку Талибан добивается увеличения иностранной помощи и размораживания зарубежных активов.

В Нангархарский университет студентки входят через отдельную дверь, чтобы не пересекаться с мужчинами. Во многих провинциях страны уже практикуют раздельные занятия. Университетам были предоставлены варианты разделения студентов и студенток, в том числе разные классы и время обучения.

В ООН оценили новые правила. Кроме того, студенты могут рассмотреть ряд стипендиальных программ:

"Давайте все вместе поддержим возвращение афганских студентов и студенток в университеты по всей стране", — написала в Twitter посланник Генерального секретаря ООН по Афганистану Дебора Лайонс.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Талибан в Афганистане собирает бездомных наркоманов и закрывает в больницах на три месяца для лечения. Зависимые в медучреждениях живут в ужасных условиях: из-за отсутствия нормально питания они вынуждены есть траву.