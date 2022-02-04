"Умирают от голода и спят по трое в койке": как под властью талибов лечат наркозависимых (фото)

После захвата власти, Талибан собирает бездомных наркоманов в Афганистане и закрывает их в больницах на три месяца для лечения от зависимости. Таким образом новые власти выполняют свое обещание избавится от наркотической зависимости в стране.

Наркоманы в больницах Кабула живут в ужасных условиях: спят по трое на одной больничной койке, не получают еду, поэтому им приходится есть траву. По информации наркозависимого, который вышел из больницы, люди вынуждены есть кошек и прибегать к каннибализму. А многие из них умирают от голода в больнице. Об этом сообщает британское издание Mail Online.

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[ + – ] Фото: EPA [ + – ] Фото: EPA [ + – ] Фото: EPA

Клиника Кабула была построена для 1 тысячи человек, но сейчас там проходят лечения три тысячи Кабульских наркоманов. Им приходится спать по трое на одной больничной койке. Однако Талибы продолжают привозить зависимых в больницу, и с каждым днем их количество увеличивается. Сообщается, что их закрывают в помещении на детоксикацию с ограниченной медицинской помощью.

В разговоре с датским журналистом, один из наркозависимых, который провел в больнице три месяца и поправился, рассказал, что людям в больнице приходится убивать кошек и заниматься каннибализмом, потому что в больнице их не кормят.

Другой пациент больницы сообщил, что многие наркозависимые в клинике умирают от голода. Ранее врачи каждый день давали заключенным наркоманам половину буханки хлеба, но сейчас они перестали получить и это. Некоторым людям удается получать миску риса каждый день. Некоторые из людей бегут на улицу и поедают траву.

После прибытие в больницу на детоксикацию, людей бреют на лысо и дают им спецодежду. Помещение больницы оцеплено железной решеткой для того, чтобы оттуда не могли выбраться. Врачи, которые работают в больнице, ничего не могут с этим сделать. По их словам, они не получают зарплату уже несколько месяцев и не знают, когда она будет.

[ + – ] Фото: Twitter Bloomberg Quicktake [ + – ] Фото: Twitter Bloomberg Quicktake [ + – ] Фото: Twitter Bloomberg Quicktake [ + – ] Фото: Twitter Bloomberg Quicktake

Опрос 2015 года, проведенный частично правительством Афганистана, показал, что от 2,5 до 3,5 миллиона человек страдали от наркозависимости. Когда Талибан захватил власть в Афганистане, одним из первых обещаний было устранить проблему. Но, не располагая экономическими средствами для достижения этой цели, Талибан пришел к тому, чтобы закрыть наркоманов в тюремных больницах для детоксикации.

Напомним, ранее в Афганистане талибы вылили в местный канал 3 тысячи литров алкоголя. Таким образом новая власть Афганистана борется с алкогольной и наркотической зависимостью в стране. Также сообщается, что задержаны три продавца спиртных напитков. Это произошло после очередного рейда, которые проводят талибы в стране в отношении производителей и продавцов алкоголя.