"Помирають з голоду і сплять по троє в ліжку": як під владою талібів лікують наркозалежних (фото)

Після захоплення влади Талібан збирає бездомних наркоманів в Афганістані і закриває їх у лікарнях на три місяці для лікування від залежності. Таким чином нова влада виконує свою обіцянку позбавиться наркотичної залежності в країні.

Наркомани в лікарнях Кабула живуть у жахливих умовах: сплять по троє на одному лікарняному ліжку, не отримують їжу, тому їм доводиться їсти траву. За інформацією наркозалежного, який вийшов з лікарні, люди змушені їсти кішок та вдаватися до канібалізму. А багато хто з них помирає з голоду в лікарні. Про це повідомляє британське видання Mail Online.

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[ + – ] Фото: EPA [ + – ] Фото: EPA [ + – ] Фото: EPA

Клініка Кабула була побудована для 1 тисячі людей, але зараз там проходять лікування три тисячі Кабульських наркоманів. Їм доводиться спати по троє на одному лікарняному ліжку. Проте Таліби продовжують привозити залежних до лікарні, і з кожним днем їхня кількість збільшується. Повідомляється, що їх закривають у приміщенні на детоксикацію з обмеженою медичною допомогою.

У розмові з данським журналістом один із наркозалежних, який провів у лікарні три місяці і погладшав, розповів, що людям у лікарні доводиться вбивати кішок і займатися канібалізмом, бо в лікарні їх не годують.

Інший пацієнт лікарні повідомив, що багато наркозалежних у клініці помирають від голоду. Раніше лікарі щодня давали ув'язненим наркоманам половину буханця хліба, але зараз вони перестали отримати це. Деяким людям вдається отримувати миску рису щодня. Деякі люди біжать на вулицю і поїдають траву.

Після прибуття до лікарні на детоксикацію людей голять на лисо і дають їм спецодяг. Приміщення лікарні оточене залізними ґратами, щоб звідти не могли вибратися. Лікарі, які працюють у лікарні, нічого не можуть із цим зробити. За їхніми словами, вони не одержують зарплату вже кілька місяців і не знають, коли вона буде.

[ + – ] Фото: Twitter Bloomberg Quicktake [ + – ] Фото: Twitter Bloomberg Quicktake [ + – ] Фото: Twitter Bloomberg Quicktake [ + – ] Фото: Twitter Bloomberg Quicktake

Опитування 2015 року, проведене частково урядом Афганістану, показало, що від 2,5 до 3,5 мільйона людей страждали від наркозалежності. Коли Талібан захопив владу в Афганістані, однією з перших обіцянок було вирішити проблему. Але, не маючи економічних засобів для досягнення цієї мети, Талібан вирішив закрити наркозалежних у тюремних лікарнях для детоксикації.

Нагадаємо, раніше в Афганістані таліби вилили до місцевого каналу 3 тисячі літрів алкоголю. Таким чином нова влада Афганістану бореться з алкогольною та наркотичною залежністю в країні. Також повідомляється, що затримано трьох продавців спиртних напоїв. Це сталося після чергового рейду, який проводять таліби в країні щодо виробників і продавців алкоголю.