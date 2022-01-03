В Афганістані таліби вилили до місцевого каналу 3 тисячі літрів алкоголю (відео)

Агенти афганської розвідки провели в Кабулі рейд, оскільки влада розпочала боротьбу з поширенням алкоголю та наркотиків у країні. Також відомо, що затримано трьох продавців спиртного.

Спиртне вилили в кабульський канал після того, як вилучили бочки у продавців спиртного. Трьох продавців заарештували у столиці Афганістану під час рейду агентів афганської розвідки. Зараз уряд Талібану посилює заходи щодо боротьби з виробництвом та розповсюдження алкоголю та наркотиків у країні, повідомляє The Guardian.

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Група агентів афганської розвідки вилила близько 3 тисяч літрів спиртного на канал у Кабулі. Це сталося після чергового рейду, який робить новий уряд Афганістану щодо виробників та продавців алкоголю.

На відео, поширене в мережі Головним управлінням розвідки Афганістану, видно, як його агенти виливають алкоголь, що зберігався у бочках.

"Мусульмани повинні утримуватися від виробництва та продажу алкоголю", — зауважить релігійний діяч у відео, розміщеному в Twitter.

Поки не відомо, коли саме проводили рейд у столиці Афганістану і коли знищили алкоголь, але відомо про те, що під час операції було затримано трьох продавців спиртного.

Що за заборона алкоголю в Афганістані?

Продаж та вживання алкоголю заборонив ще попередній уряд Афганістану, який підтримував Захід, але таліби жорсткіше протистоять поширенню алкоголю та наркотиків серед населення.

Відколи Талібан захопив владу в країні 15 серпня 2021 року, по всьому Афганістану почастішали подібні рейди, у тому числі спрямовані проти наркоманів.

Фокус вже писав про те, як живе Афганістан після перемоги ісламістів. За оцінками Всесвітньої продовольчої організації ООН, нині 18,8 млн. афганців не можуть забезпечити себе їжею щодня.