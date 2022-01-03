В Афганистане талибы вылили в местный канал 3 тысячи литров алкоголя (видео)

Агенты афганской разведки провели в Кабуле рейд, поскольку власти начали борьбу с распространением алкоголя и наркотиков в стране. Также известно, что задержаны три продавца спиртного.

Спиртное вылили в кабульский канал после того, как были изъяты бочки у продавцов спиртного. Троих продавцов арестовали в столице Афганистана в ходе рейда агентов афганской разведки. Сейчас правительство Талибана усиливает меры по борьбе с производством и распространение алкоголя и наркотиков в стране, сообщает The Guardian.

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Группа агентов афганской разведки вылила около 3 тысяч литров спиртного в канал в Кабуле. Это произошло после очередного рейда, которые предпринимает новое правительство Афганистана в отношении производителей и продавцов алкоголя.

На видео, распространенное в сети Главным управлением разведки Афганистана, видно, как его агенты выливают алкоголь, который хранился в бочках.

"Мусульмане должны воздерживаться от производства и продажи алкоголя", — сговорит религиозный деятель в видео, размещенном в Twitter.

Пока не известно, когда именно проводили рейд в столице Афганистана и когда уничтожили алкоголь, но известно о том, что во время операции были задержаны трое продавцов спиртного.

Что за запрет на алкоголь в Афганистане?

Продажу и употребление алкоголя запретило еще предыдущее правительство Афганистана, которое поддерживал Запад, но талибы более жестко противостоят распространению алкоголя и наркотиков среди населения.

С тех пор как Талибан захватил власть в стране 15 августа 2021 года, по всему Афганистану участились подобные рейды, в том числе направленные и против наркоманов.

Фокус уже писал о том, как живет Афганистан после победы исламистов. По оценкам Всемирной продовольственной организации ООН, нынче 18,8 млн афганцев не могут обеспечить себя едой на каждый день.