В Афганістані жінкам дозволили навчатися в університетах

Міжнародна спільнота зробила цей крок однією з основних вимог. При цьому певні правила для жінок таки залишилися — студенткам зробили окремий вхід до університету.

Державні університети Афганістану вперше відкрилися з того часу, як таліби минулого року захопили країну. З 2 лютого здобувати вищу освіту у ВНЗ дозволено і жінкам, пише Reuters.

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Під час попереднього правління (1996-2001) Талібан забороняв представницям жіночої статі здобувати освіту. Але тепер Міжнародна спільнота зробила освіту дівчаток та жінок у країні однією з ключових вимог, оскільки Талібан домагається збільшення іноземної допомоги та розморожування закордонних активів.

До Нангархарського університету студентки входять через окремі двері, щоб не перетинатися з чоловіками. У багатьох провінціях країни вже практикують окремі заняття. Університетам було надано варіанти поділу студентів та студенток, зокрема різні класи та час навчання.

В ООН оцінили нові правила Крім того, студенти можуть розглянути низку стипендіальних програм:

"Давайте всі разом підтримаємо повернення афганських студентів та студенток до університетів по всій країні", — написала у Twitter посланець Генерального секретаря ООН з Афганістану Дебора Лайонс.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Талібан в Афганістані збирає безпритульних наркоманів і закриває у лікарнях на три місяці для лікування. Залежні медустанови живуть у жахливих умовах: через відсутність нормального харчування вони змушені їсти траву.