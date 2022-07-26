"Робимо все, що можливо": у Росії пообіцяли допомогти "Талібану"

Представник Кремля заявив про те, що в РФ хочуть налагодити торговельно-економічну взаємодію з афганськими терористами, пообіцявши постачання нафтопродуктів і зерна.

Спецпредставник президента РФ з Афганістану Замір Кабулов заявив, що Росія має намір розширювати співпрацю з терористичною організацією Талібан, яка захопила владу в Афганістані, котру росіяни офіційно називають "афганським урядом". За словами Кабулова, РФ готова "задовольнити прохання" терористичного руху "Талібан".

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"Це стосується і зерна, і різноманітних нафтопродуктів. Будемо й надалі працювати в цьому напрямку з нашими регіональними партнерами", — сказав він, наголосивши, що росіяни "налаштовані на налагодження торговельно-економічної взаємодії з афганською владою".

[ + – ] Таліби захопили владу в Афганістані влітку 2021 року Фото: Tolonews

Російський уряд здійснив символічний перший крок, обнуливши мита для афганського імпорту.

"У практичному плані Російська Федерація робить все, що від неї можливо", — сказав Кабулов, нагадавши, що нещодавно з Росії доставили гуманітарну допомогу для постраждалих від землетрусу на сході Афганістану.

Варто зазначити, що раніше російські медіа за згадки "Талібану" були зобов'язані робити виноску: "рух визнаний терористичним і заборонений у Росії". Тепер кремлівські ЗМІ зазначають, що "рух "Талібан" перебуває під санкціями ООН за терористичну діяльність".

Як Росія вибудовує стосунки з талібами?

Росія послідовно підтримує контакти з представниками радикального руху ісламізму і навіть намагалася заступатися за нього на міжнародній арені. 20 жовтня 2021 року в РФ закликали міжнародне співтовариство допомогти талібам врегулювати становище в Афганістані.

У червні делегація "Талібану" відвідала "Петербурзький міжнародний економічний форум", де також були присутні представники так званих "ЛДНР".

Нагадаємо, у серпні минулого року збройне формування "Талібан" захопило владу в Афганістані. Таліби змусили тікати з країни колишнього президента Ашрафа Гані.