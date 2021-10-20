Таліби знову в Москві: Росія просить світ підтримати "Талібан"

Афганські таліби на зустрічі в столиці РФ заявляють, що виконали всі важливі умови, щоб зарубіжні країни могли вважати "Талібан" легітимним афганським урядом.

У середу, 20 жовтня, Росія закликала міжнародну спільноту допомогти талібам врегулювати становище в Афганістані під час першої зустрічі офіційної російської влади з представниками радикального ісламістського руху. Про це повідомляє Bloomberg.

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Настав час "мобілізувати ресурси міжнародної спільноти і забезпечити Кабул фінансовою, економічною та гуманітарною допомогою", — заявив глава російського МЗС Сергій Лавров. За його словами, Росія має намір збільшити обсяги гуманітарної допомоги Афганістану.

Абдул Салам Ханафі, заступник прем'єр-міністра Афганістану, — це, мабуть, найбільш високопоставлений представник нового афганського уряду, який прибув на переговори в Москву. Він також виконував важливу роль під час переговорів із США. У свою чергу, Сполучені Штати, які колись брали участь у т.зв. "Московському форматі", цього разу не приїхали, через відставку спецпредставника США щодо Афганістану Залмая Халілзада.

Амір Хан Муттакі, в. о. глави афганського МВС задається риторичним питанням про те, чому б лідерам інших держав офіційно не визнати рух "Талібан". Як пояснення він наводить ту обставину, що вся територія Афганістану наразі під їхнім повним контролем і що вони нібито виконали всі вимоги і "відповідають всім стандартам як уряд".

Нагадаємо, що в серпні збройне формування "Талібан" підпорядкувало собі владу в Афганістані.Таліби змусили тікати з країни колишнього президента Ашрафа Гані. У день, коли вони захопили Кабул, сталося це 15 серпня, Гані зник в ОАЕ. Надалі стало відомо, що президент Афганістану заздалегідь продумував свій відступ і протягом місяця до взяття столиці опрацьовував план втечі.

Напередодні російське МЗС повідомило, що на 20 жовтня в Москві запланована зустріч з представниками руху "Талібан". Кілька років тому був організований Московський формат консультацій щодо Афганістану, мета ініціативи полягала в тому, щоб примирити тодішнє керівництво країни з талібами.

Нагадаємо, що перша зустріч зарубіжних представників з новим афганським урядом пройшла на початку жовтня в Катарі. Тоді офіційні особи США висловилися про те, що переговори з талібами були "професійними і відкритими". На зустрічі в Досі таліби попросили американців відокремлювати гуманітарну допомогу від політики, у свою чергу, дипломати із США зосередилися на проблемах безпеки і можливості безперешкодного виїзду з країни.

Кілька днів тому під час вибуху в афганській мечеті загинули десятки людей. Цей напад став уже четвертим за недавній час. Відповідальність за три з них взяла на себе ІДІЛ. Повідомляється, що вибух стався в одній найбільших мечетей, яку відвідує місцева шиїтська громада.