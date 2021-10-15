В Афганістані терорист-смертник підірвався в мечеті: загинули десятки людей (відео)

Це вже четвертий напад на мечеть в країні. Відповідальність за перші три теракти взяли на себе бойовики ІДІЛ.

На півдні Афганістану в провінції Кандагар стався вибух в мечеті на поліцейській дільниці. Про це повідомляє Tolonews.

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Повідомляється, що вибух стався в найбільшій мечеті, яка належить до шиїтської громади. Точних даних про кількість жертв немає. За попередньою інформацією загинуло 32 людини, близько 45 людей отримали поранення.

За інформацією видання, в мечеті підірвався терорист-смертник. На цей час жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за теракт.

При цьому очевидці повідомляють, що вони чули три вибухи: один у головних дверей мечеті, другий в південній частині, а третій вже безпосередньо під час молитви.

На місце події прибув спецпідрозділ Талібану, щоб визначити характер інциденту і притягнути винних до відповідальності.

Це вже четвертий напад на мечеті в Афганістані з початку місяця. Відповідальність за перші три на себе взяли бойовики ІДІЛ.

Нагадаємо, 8 жовтня стався вибух в мечеті. Число жертв досягло 150 осіб. Відповідальність за теракт на себе взяли терористи ІДІЛ, напад також було скоєно смертником.