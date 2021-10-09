Число жертв теракту в мечеті на півночі Афганістану досягло 150 (фото, відео)

Це вже третій вибух в афганській мечеті за останні шість днів, здійснений бойовиками ІД.

Число загиблих в результаті вибуху в шиїтській мечеті Сеїд-Абад в провінції Кундуз на півночі Афганістану зросло до 150. Про це повідомило агентство ТАСС з посиланням на місцеве видання "Еттелаат-е руз".

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Напад на мечеть відбувся 8 жовтня в 13:30 за місцевим часом (12:00 за київським). Згідно з попередніми даними, перебуваючи всередині мечеті під час п'ятничної молитви, терорист-смертник привів в дію вибуховий пристрій. Про це повідомило агентство Aamaj News.

Спочатку повідомлялося про 55 загиблих і 140 поранених, але поступово ставало відомо, що жертв набагато більше.

Цей теракт став найбільшим з моменту виведення американських військ з країни.

"Сьогодні вдень стався вибух в мечеті наших співвітчизників-шиїтів ... в результаті чого ряд з них стали мучениками і були поранені", — повідомив офіційний представник "Талібану" Забіхулла Муджахід.

Відповідальність за напад взяла на себе місцеве угруповання "Ісламської держави" (ІД). Ці мусульманські екстремісти є сунітами, вони вважають шиїтів (таліби відносяться до них) єретиками.

Підрозділ ІД "Ісламська держава — Хорасан" активно протистоїть "Талібану". У серпні це угруповання скоїло теракт біля воріт аеропорту в Кабулі.

ЗМІ відзначають, що вибух в мечеті Сеїд-Абад — це вже третій напад на релігійну споруду в Афганістані за шість днів.

3 жовтня в Кабулі в результаті теракту біля мечеті Ідгах, коли там проходила церемонія прощання з матір'ю представника "Талібану" Забіхули Муджахида, загинули 12 осіб. 6 жовтня в одній з мечетей в провінції Хост на південному сході країни стався вибух, жертвою якого стала одна людина, ще 14 отримали поранення. В обох цих випадках відповідальність взяли на себе бойовики ІД.

При цьому раніше Муджахід неодноразово заявляв, що проблема ІД в Афганістані повністю усунена. Він говорив, що це вже не загроза, а "лише головний біль" для афганського народу.

Раніше Фокус повідомляв, що рух "Талібан" встановив в Афганістані нові правила проведення весіль.