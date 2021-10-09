Число жертв теракта в мечети на севере Афганистана достигло 150 (фото, видео)

Это уже третий взрыв в афганской мечети за последние шесть дней, совершенный боевиками ИГ.

Число погибших в результате взрыва в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана возросло до 150. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на местное издание "Эттелаат-е руз".

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Нападение на мечеть произошло 8 октября в 13:30 по местному времени (12:00 по киевскому). Согласно предварительным данным, находясь внутри мечети во время пятничной молитвы, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Об этом сообщило агентство Aamaj News.

Сначала сообщалось о 55 погибших и 140 раненых, но постепенно становилось известно, что жертв намного больше.

Этот теракт стал крупнейшим с момента вывода американских войск из страны.

"Сегодня днем произошел взрыв в мечети наших соотечественников-шиитов … в результате чего ряд из них стали мучениками и были ранены", – сообщил официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид.

Ответственность за нападение взяла на себя местная группировка "Исламского государства" (ИГ). Эти мусульманские экстремисты являются суннитами, они считают шиитов (талибы относятся к ним) еретиками.

Подразделение ИГ "Исламское государство – Хорасан" активно противостоит "Талибану". В августе эта группировка совершила теракт у ворот аэропорта в Кабуле.

СМИ отмечают, что взрыв в мечети Сеид-Абад – это уже третье нападение на религиозное сооружение в Афганистане за шесть дней.

3 октября в Кабуле в результате теракта возле мечети Идгах, когда там проходила церемония прощания с матерью представителя "Талибана" Забихуллы Муджахида, погибли 12 человек. 6 октября в одной из мечетей в провинции Хост на юго-востоке страны произошел взрыв, жертвой которого стал один человек, еще 14 получили ранения. В обоих этих случаях ответственность взяли на себя боевики ИГ.

При этом ранее Муджахид неоднократно заявлял, что проблема ИГ в Афганистане полностью устранена. Он говорил, что это уже не угроза, а "лишь головная боль" для афганского народа.

Ранее Фокус сообщал, что движение "Талибан" установило в Афганистане новые правила проведения свадеб.