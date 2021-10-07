Талибы установили новые правила проведения свадеб в Афганистане (видео)

Во время свадьбы мужчины и женщины должны находиться в разных помещениях.

Движение "Талибан" ввело в Афганистане новые правила проведения свадеб. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на телеканал Afghanistan International.

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Главное новшество – не должна звучать музыка. Также запретили проведение церемонии никаха (мусульманского бракосочетания с чтением молитв) перед праздничным угощением, а также распорядились, чтобы мужчины и женщины во время мероприятия находились в разных помещениях.

Соответствующее решение приняло Министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

Свадьба для многих афганцев считается главным событием в жизни и длится, как правило, три дня. На ней могут присутствовать до нескольких сотен гостей. Накрывают богатые столы и готовят дорогие подарки.

Традиционно пару своим детям присматривают родители. Зачастую невеста и жених впервые видятся на церемонии обручения (ширин хури) или на свадьбе. После падения режима талибов в 2001 году, городские юноши и девушки стали часто знакомиться сами.

[ + – ] Фрагмент афганской свадьбы, 2020 год

В 2016 году тогдашние власти Афганистана попытались ограничить размах свадеб, сделать их скромнее. Для этого был принят соответствующий закон, но он плохо соблюдался.

Находясь у власти в Афганистане в 1996-2001 годах, талибы также вводили запрет на пение и танцы во время свадебных церемоний.

Сейчас же "Талибан" ограничил возможность девочек и женщин получать образование. Это обосновали тем, что девушки не могут учиться вместе с мужчинами. Талибы уверяют, что новое правило не будет действовать постоянно, и после создания "безопасной исламской среды" в учебных заведениях его скорректируют.

Ранее Фокус писал, что в начале сентября на улицы Кабула вышли сотни женщин, которые борются за свои права. Для разгона протестов талибы используют дубинки, стрельбу в воздух.

В конце сентября исполняющий обязанности премьер-министра правительства Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд приказал всем сотрудникам министерств обороны, внутренних дел и службы разведки переехать на базы своих подразделений. Так руководство талибов пытается удержать своих сторонников от "экспроприаций" частной собственности.