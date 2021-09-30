"Талибан" приказал своим боевикам переселиться на военные базы

Руководство талибов пытается удержать своих сторонников от "экспроприаций" частной собственности.

Исполняющий обязанности премьер-министра правительства Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд приказал всем сотрудникам министерств обороны, внутренних дел и службы разведки переехать в военные центры и на базы своих подразделений.

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"Незамедлительно покинуть частные владения и вернуться на базы движения", – говорится в распоряжении и.о. премьера, который опубликован на портале "Исламского эмирата Афганистан". Об этом сообщило агентство ТАСС.

Другим распоряжением и.о. премьера запретил сторонникам "Талибана" входить в дома и на территории частных предприятий в Кабуле и его пригородах "под предлогом обыска транспортных средств или другой техники". Запрещено также вывозить из частных домов и предприятий транспорт и любое оборудование.

Отметим, 15 августа талибы заявили, что входят в районы Кабула, покинутые правительственными войсками, чтобы "предотвратить грабежи".

Мулла Мохаммад Хасан Ахунд находится в санкционном списке ООН. Он выходец из Кандагара, колыбели талибов, считается одним из самых лояльных движению лиц. Занимал министерские посты в конце 1990-х на подконтрольных талибам территориях. При его активном участии были уничтожены высеченные в скалах древние Бамианские статуи Будды, памятник ЮНЕСКО.

[ + – ] Бамианские статуи Будды

Теперь СМИ пишут, что с захватом Афганистана талибами археологические ценности страны может ожидать мрачное будущее, даже если талибы решат не уничтожать артефакты.

На днях назначенный "Талибаном" ректор Кабульского университета Мохаммад Ашраф Гайрат запретил женщинам посещать занятия или работать в университете, пока там не будет создана "исламская среда".