Артефакты "Золотого кургана". Талибы могут охотиться за самым известным сокровищем Афганистана

"Бактрийское золото" состоит из более 20 тысяч золотых артефактов.

С захватом Афганистана талибами археологические ценности страны может ожидать мрачное будущее даже если талибы решат не уничтожать артефакты, пишет Live Science.

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В некоторых СМИ появилась информация, что талибы ищут знаменитое афганское сокровище – "Бактрийское золото". Это коллекция из 21 145 артефактов, многие сделаны из золота, которые были найдены в могилах возрастом 2000 лет при раскопках места под названием Тилля-тепе в 1978 году. Артефакты обнаружила советско-афганская археологическая экспедиция. Сокровища хранились в Национальном музее Афганистана и были выставлены в президентском дворце. В СМИ говорилось о том, что их настоящее местоположение неизвестно. Но китайское издание Global Times ссылаясь на сообщение афганского издания Tolo News, пишет, что министерство культуры Афганистана заявило о том, что Бактрийское золото найдено и находится в безопасности.

Но другим археологическим ценностям может угрожать опасность. Среди них и Мес Айнак, древний комплекс буддийских сооружений, которым около 1600 лет. Он находится в 40 километрах от Кабула. Здесь очень много буддийских артефактов.

[ + – ] Мес Айнак. Фото: Live Science

Когда талибы правили Афганистаном в период с 1996 по 2001 год, они уничтожили многие из них, в том числе две массивные Бамианские статуи Будды, которые относятся к 6 веку нашей эры и были высечены в скале. Источники сообщили Live Science, что все оборудование, используемое для раскопок и консервации на этом месте, исчезло.

[ + – ] Так выглядела одна из статуй Будды до уничтожения. Фото: Live Science

"Ситуация с культурным наследием плохая, потому что сейчас никто не заботится о местах раскопок и археологических ​​памятниках", — говорит Хаир Мухаммад Хайрзаде, археолог, руководивший раскопками в Мес Айнаке.

Пока нет сообщений о намеренном уничтожении талибами древних артефактов, а руководство Талибана заявило о том, что они будут защищать археологические памятники.

С помощью спутниковых снимков удалось нанести на карту примерно 25 тысяч археологических памятников в Афганистане, говорит Гил Штейн из Чикагского университета. Но по его словам, разграбление этих памятников – это давняя проблема Афганистана. Хотя, как утверждает Штейн у него нет доказательств, что Талибан поддерживает это.

В районах на юге, которые Талибан контролировал в течение многих лет, нет крупномасштабных грабежей, которые наблюдались на территориях, контролируемых ИГИЛ в Сирии и Ираке, говорит Штейн. На севере Афганистана гораздо больше археологических памятников, чем на юге. Изучив недавние спутниковые снимки северного Афганистана, Штейн увидел "повреждения, связанные с боем", но не новые случаи широкомасштабных грабежей.

"Только время покажет, воздержится ли Талибан от разграбления или разрушения археологических памятников", — говорит он.

Археологические памятники

Тилля-тепе, что на персидском означает "Золотой холм" или "Золотой курган" – это археологический памятник на севере Афганистана. Найденные там артефакты называют "Бактрийским золотом".

Находка представляет собой собрание более 20 тысяч украшений, монет и других предметов из золота, серебра, слоновой кости и относится к периоду I век до н.э. — I век н.э. Среди украшений — ожерелья с полудрагоценными камнями, пояса, медальоны и корона.

Считалось, что клад утерян в 1990-х, когда Национальный музей Афганистана был разграблен много раз, что привело к потере 70% из 100 000 выставленных экспонатов. Однако в 2003 году находку обнаружили в секретных хранилищах под зданием центрального банка в Кабуле.

Мес Айнак, что на персидском означает "маленький источник меди"- это место, расположенное в 40 км к юго-востоку от Кабула, в бесплодной местности. В Мес Айнаке находится крупнейшее месторождение меди в Афганистане, а также остатки древнего поселения с более чем 400 статуями Будды и комплексом монастырей площадью 40 га. Археологи только недавно нашли остатки более раннего 5000-летнего памятника бронзового века ниже буддийского уровня, включая древний медеплавильный завод.

Бамианские статуи Будды представляли собой две монументальные статуи Будды Вайрочаны и Будды Гаутамы VI века, вырезанные в скале в долине Бамиан в центральном Афганистане, в 130 километрах к северо-западу от Кабула на высоте 2500 метров. Углеродное датирование структурных компонентов показало, что меньший 38-метровый "Восточный Будда" был построен примерно в 570 году нашей эры, а более крупный 55-метровый "Западный Будда" был построен примерно в 618 году нашей эры.