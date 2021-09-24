Артефакти "Золотого кургану". Таліби можуть полювати за найвідомішим скарбом Афганістану
"Бактрійське золото" складається з понад 20 тисяч золотих артефактів.
Із захопленням Афганістану талібами археологічні цінності країни може очікувати похмуре майбутнє навіть якщо таліби вирішили не знищувати артефакти, пише Live Science.
У деяких ЗМІ з'явилася інформація, що таліби шукають знаменитий афганський скарб — "бактрійське золото". Це колекція з 21 145 артефактів, багато з них зроблено із золота, які були знайдені в могилах віком 2000 років під час розкопок місця під назвою Тіллі-Тепе в 1978 році. Артефакти виявила радянсько-афганська археологічна експедиція. Скарби зберігалися в Національному музеї Афганістану і були виставлені в президентському палаці. У ЗМІ говорилося про те, що їхнє справжнє місце розташування невідомо. Але китайське видання Global Times з посиланням на повідомлення афганського видання Tolo News пише, що міністерство культури Афганістану заявило про те, що бактрійське золото знайдене і в безпеці.
Але іншим археологічним цінностям може загрожувати небезпека. Серед них і Міс-Айнак, древній комплекс буддійських споруд, яким близько 1600 років. Він розташований за 40 кілометрів від Кабула. Тут дуже багато буддійських артефактів.
Коли таліби керували Афганістаном у період з 1996 по 2001 рік, вони знищили багато що з них, зокрема два масивні Культурні ландшафти Баміанської долини, які відносяться до 6 століття нашої ери і були висічені в скелі. Джерела повідомили Live Science, що все обладнання, яке використовується для розкопок і консервації на цьому місці, зникло.
"Ситуація з культурною спадщиною погана, тому що зараз ніхто не дбає про місця розкопок і археологічні пам'ятки", — говорить Хаїр Мухаммад Хайрзаде, археолог, який керував розкопками в Міс-Айнак.
Поки немає повідомлень про навмисне знищення талібами стародавніх артефактів, а керівництво Талібану заявило про те, що вони будуть захищати археологічні пам'ятники.
За допомогою супутникових знімків вдалося нанести на карту приблизно 25 тисяч археологічних пам'яток в Афганістані, каже Гіл Штейн з Чиказького університету. Але, за його словами, розграбування цих пам'яток — це давня проблема Афганістану. Хоча, як стверджує Штейн, у нього немає доказів, що Талібан підтримує це.
У районах на півдні, які Талібан контролював протягом багатьох років, немає великомасштабних грабежів, які спостерігалися на територіях, контрольованих ІДІЛ у Сирії та Іраку, каже Штейн. На півночі Афганістану набагато більше археологічних пам'яток, ніж на півдні. Вивчивши недавні супутникові знімки північного Афганістану, Штейн побачив "пошкодження, пов'язані з боєм", але не нові випадки широкомасштабних грабежів.
"Тільки час покаже, чи утримається Талібан від розграбування або руйнування археологічних пам'яток", — говорить він.
Археологічні пам'ятки
Тіллі-Тепе, що перською означає "Золотий пагорб" або "Золотий курган" — це археологічна пам'ятка на півночі Афганістану. Знайдені там артефакти називають "бактрійським золотом".
Знахідка являє собою зібрання понад 20 тисяч прикрас, монет та інших предметів із золота, срібла, слонової кістки і відноситься до періоду I століття до н.е. — I століття н.е. Серед прикрас — намиста з напівдорогоцінним камінням, пояси, медальйони і корона.
Вважалося, що скарб загублений у 1990-х, коли Національний музей Афганістану був розграбований багато разів, що привело до втрати 70% зі 100 000 виставлених експонатів. Однак, у 2003 році знахідку виявили в секретних сховищах під будівлею центрального банку в Кабулі.
Міс-Айнак, що перською означає "маленьке джерело міді" — це місце, розташоване за 40 км на південний схід від Кабула, у безплідній місцевості. У Міс-Айнак розташоване найбільше родовище міді в Афганістані, а також залишки стародавнього поселення з понад 400 статуями Будди і комплексом монастирів площею 40 га. Археологи тільки нещодавно знайшли залишки більш ранньої 5000-річної пам'ятки бронзового століття нижче за буддійський рівень, включаючи древній мідеплавильний завод.
Культурний ландшафт Баміанської долини представляли собою дві монументальні статуї Будди Вайрочани і Будди Гаутами VI століття, вирізані в скелі в долині Баміан у центральному Афганістані, за 130 кілометрів на північний захід від Кабула на висоті 2500 метрів. Вуглецеве датування структурних компонентів показало, що менший 38-метровий "Східний Будда" був побудований приблизно в 570 році нашої ери, а більший 55-метровий "Західний Будда" був побудований приблизно в 618 році нашої ери.