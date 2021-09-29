Талибы запретили женщинам посещать Кабульский университет

Сейчас 43% учащихся в университете составляют женщины. Им обещают дать доступ туда, когда там будет создана "исламская среда".

Назначенный "Талибаном" ректор Кабульского университета Мохаммад Ашраф Гайрат запретил женщинам посещать занятия или работать в университете, сообщила газета Daily Mail.

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"Пока настоящая исламская среда не будет обеспечена для всех, женщинам не разрешат поступать в университеты или работать здесь. Ислам прежде всего", – заявил он.

[ + – ] Ашраф Гайрат

Сейчас в Кабульском университете обучаются 9460 женщин, что составляет 43% студентов.

Ранее талибы разрешили женщинам продолжить свое университетское образование при условии, чтобы они учились в отдельных классах и носили одежду "в соответствии с законами шариата".

Мальчикам и девочкам в Афганистане разрешили вернуться в начальную школу, но в среднюю – пока только мальчикам.

Несколькими днями ранее Гайрат говорил, что университет пытается найти вариант для преподавателей-мужчин обучать студенток из-за нехватки педагогов-женщин. Вероятно, мужчины будут вести занятия из-за ширмы.

Также Гайрат заявил, что Кабульский университет, занимающий сейчас 8213-е место в мире, будет стремиться стать "центром для всех настоящих мусульман всего мира, где они исламизируют современную науку".

[ + – ] Женщины на занятия по про-талибской программе в Кабульском университете (фото 11 сентября)

Daily Mail отмечает, что "университетский" запрет – это последний признак того, что "Талибан" не намерен использовать более мягкий вид правления, чем в 1990-е годы, несмотря на обещание сделать это перед международным сообществом.

После свержения режима талибов в 2001 году был достигнут значительный прогресс в образовании девочек, число школ увеличилось втрое, а грамотность среди женщин почти удвоилась, достигнув 30%. Хотя изменения коснулись в основном городов.

В Афганистане за последние 20 лет появились женщины-законодатели, судьи, пилоты и полицейские.

Талибан не проявил особой склонности к соблюдению прав женщин: ни одна из них не вошла в состав правительства, многим было отказано в возможности вернуться на работу.

В Кабуле закрыли министерство по делам женщин, передав его здание министерству по поощрению добродетели и предотвращению порока.

Ранее Фокус сообщал, что "Талибан" запретил мужчинам брить бороду, объяснив это требованиями ислама.

Также талибы говорили, что возобновят смертные казни и практику отрубания рук, что "необходимо для обеспечения безопасности".