Таліби заборонили жінкам відвідувати Кабульський університет

Зараз 43% учнів в університеті становлять жінки. Їм обіцяють дати доступ туди, коли там буде створене "ісламське середовище".

Призначений "Талібаном" ректор Кабульського університету Мохаммад Ашраф Гайрат заборонив жінкам відвідувати заняття або працювати в університеті, повідомила газета Daily Mail.

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"Поки справжнє ісламське середовище не буде забезпечене для всіх, жінкам не дозволять вступати до університетів або працювати тут. Іслам насамперед", — заявив він.

[ + – ] Ашраф Гайрат

Зараз в кабульському університеті навчаються 9460 жінок, що становить 43% студентів.

Раніше таліби дозволили жінкам продовжити свою університетську освіту за умови, щоб вони вчилися в окремих класах і носили одяг "відповідно до законів шаріату".

Хлопчикам і дівчаткам в Афганістані дозволили повернутися в початкову школу, але в середню — поки тільки хлопчикам.

Декількома днями раніше Гайрат говорив, що університет намагається знайти варіант для викладачів-чоловіків навчати студенток через брак педагогів-жінок. Імовірно, чоловіки будуть вести заняття з-за ширми.

Також Гайрат заявив, що Кабульський університет, який обіймає нині 8213-е місце в світі, прагнутиме стати "центром для всіх справжніх мусульман усього світу, де вони ісламізують сучасну науку".

[ + – ] Жінки на заняття по про-талібській програмі в кабульському університеті (фото 11 вересня)

Daily Mail зазначає, що "університетська" заборона — це остання ознака того, що "Талібан" не має наміру використовувати більш м'який вид правління, ніж у 1990-і роки, незважаючи на обіцянку зробити це перед міжнародною спільнотою.

Після повалення режиму талібів у 2001 році було досягнуто значного прогресу в освіті дівчаток, число шкіл збільшилося втричі, а грамотність серед жінок майже подвоїлася, досягнувши 30%. Хоча зміни торкнулися переважно міст.

В Афганістані за останні 20 років з'явилися жінки-законодавці, судді, пілоти і поліцейські.

Талібан не виявив особливої схильності до дотримання прав жінок: жодна з них не увійшла до складу уряду, багатьом було відмовлено в можливості повернутися на роботу.

У Кабулі закрили міністерство у справах жінок, передавши його будівлю міністерству із заохочення чесноти і запобігання пороку.

Раніше Фокус повідомляв, що "Талібан" заборонив чоловікам голити бороду, пояснивши це вимогами ісламу.

Також таліби говорили, що відновлять страти і практику відрубування рук, що "необхідно для забезпечення безпеки".