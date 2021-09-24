В Афганістані відновлять кари та відсікання рук, — Талібан

Один із засновників Талібану заявив, що жорстокі покарання будуть проводити знову, хоча, можливо, і не публічно.

Представники Талібану вважають відсікання рук дуже дієвим заходом, тому що це справляє страхітливий ефект. Зараз новий афганський уряд розглядає питання про те, чи проводити страти публічно. Про це у своєму недавньому інтерв'ю Associated Press розповів представник нової афганської влади Мулла Нуруддін Турабі (Mullah Nooruddin Turabi), він також заперечує жорстокість подібних практик. У минулому страти засуджених вбивць в Афганістані проводили пострілом у голову. Злодіям ампутували руку, а грабіжникам на дорогах — і руку, і ногу. Страти нерідко проводили на стадіонах перед глядачами. Представник Талібану в інтерв'ю пресі також попередив світ, що не варто втручатися у внутрішні справи Афганістану. "Всі критикують нас за покарання на стадіонах, але ми ніколи не критикували нікого за їхні закони та покарання, — сказав Турабі. — Ми слідуємо ісламу, наші закони засновані на Корані".

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Повернулася і практика публічного осміяння за дрібні крадіжки. Так, минулого місяця в Кабулі мали місце щонайменше два випадки, коли чоловіків, звинувачених у крадіжці, водили вулицями. В одному з випадків обличчя звинуваченого було розмальоване. В іншому — бороду людині запхали в рот. Невідомо, за які злочини їх піддали такому катуванню.

Раніше Фокус писав про те, чому жінок не буде в афганському уряді.