Повинні народжувати дітей: Талібан пояснив чому не буде жінок в уряді

За словами представника руху, жінки не зможуть працювати в міністерстві. Більш того робота жінки в уряді — це "проституція на робочому місці".

Представник Талібану Саєд Зекрулла Хашимі заявив, що для жінок робота в уряді — це непосильна праця. Про це передає телеканал Tolo News.

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За словами бойовика, завдання жінок полягає не в роботі в міністерствах, а в народженні та навчанні дітей.

"Жінки Афганістану дають життя народу Афганістану, навчають ісламської етики. Жінка не може виконувати роботу в міністерстві", — заявив Хашимі.

Він додав, що ідею надати жінці роботу в міністерстві можна порівняти з проституцією на робочому місці.

"За останні 20 років, що б не говорили про це ЗМІ, США та їхній маріонетковий уряд, хіба це не являло собою не що інше, як проституцію на робочому місці?" — міркує представник Талібану.

Зазначимо, що в Кабулі пройшла низка мітингів жінок, які вимагали свого представництва в новому уряді Афганістану. До нього увійшли тільки чоловіки незважаючи на обіцянки, що вони в управлінні стануть більш м'якими.

Нагадаємо, таліби з приходом до влади заборонили музику в країні та спорт для жінок через порушення норм Шаріату і відсутності необхідності в цих двох речах.