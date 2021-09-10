"Темний місяць календаря": таліби знищили музичні інструменти в Націнституті (фото)

Раніше в керівництві Талібану заборонили музику, на їхню думку, вона порушує закони Шаріату.

Після заборони музики в Афганістані, таліби почали знищувати музичні інструменти в країні. Про це повідомляє посол Афганістану в Польщі Тахір Кадір.

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У Національному музичному інституті в Кабулі, таліби зламали піаніно і барабанну установку. Бойовики вважають, що музика порушує норми ісламських законів — Шаріату. Тому поза законом опинилися як музиканти, так і художники.

"Вересень — темний місяць в афганському календарі, так багато приводів для скорботи. Від мученицької смерті афганського національного героя до того, що маємо зараз. Сьогодні колись відомий жіночий "Zohra Orchestra" мертвий. День, коли померла музика в Афганістані", — сказав посол Афганістану в Польщі Тахір Кадір.

[ + – ] Оркестр Zohra Orchestra

Кадри розбитих музичних інструментів опублікував журналіст Джером Старкі. Таліби йому сказали, що інструменти вже були розбиті до їхнього приходу. Раніше повідомлялося, що таліби вбили афганського співака Фавада Андарабі в долині Андараб.

Нагадаємо, 26 серпня таліби розповіли про плани заборонити музику в Афганістані. Однак спочатку вони стверджували, що трощити нічого не будуть, замість цього вони переконуватимуть людей не слухати музику.

Нещодавно представник талібів також заявив, що жінкам заборонять займатися спортом, оскільки в цьому для них немає необхідності.