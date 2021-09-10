"Темный месяц календаря": талибы уничтожили музыкальные инструменты в Нацинституте (фото)

Ранее в руководстве Талибана запретили музыку, по их мнению, она нарушает законы Шариата.

После запрета музыки в Афганистане, талибы начали уничтожать музыкальные инструменты в стране. Об этом сообщает посол Афганистана в Польше Тахир Кадири.

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В Национальном музыкальном институте в Кабуле, талибы сломали пианино и барабанную установку. Боевики считают, что музыка нарушает нормы исламских законов — Шариата. Поэтому вне закона оказались как музыканты, так и художники.

"Сентябрь — темный месяц в афганском календаре, так много поводов для скорби. От мученической смерти афганского национального героя до того, что имеем сейчас. Сегодня некогда известный женский "Zohra Orchestra" мертв. День, когда умерла музыка в Афганистане", — сказал посол Афганистана в Польше Тахир Кадири.

[ + – ] Оркестр Zohra Orchestra

Кадры разбитых музыкальных инструментов опубликовал журналист Джером Старки. Талибы ему сказали, что инструменты уже были разбиты до их прихода. Ранее сообщалось, что талибы убили афганского певца Фавада Андараби в долине Андараби.

Напомним, 26 августа талибы рассказали о планах запретить музыку в Афганистане. Однако первоначально они утверждали, что крушить ничего не будут, вместо этого они будут убеждать людей не слушать музыку.

Недавно представитель талибов также заявил, что женщинам запретят заниматься спортом так как в этом для них нет необходимости.