Нет необходимости: Талибан запретит женщинам заниматься спортом

В первую очередь решение коснется сборной по крикету. Представитель боевиков утверждает, что ислам запрещает играть женщинам в игры, где могут быть обнажены их тела.

Талибы планируют запретить афганским женщинам заниматься спортом, в котором женское тело может быть обнажено. Об этом заявил замглавы комиссии талибов по культуре Ахмадулла Васик в интервью для австралийского SBS News.

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По словам Васика, женщина при необходимости сможет выходить на улицу одна, например, за покупками в магазин. Но спорт талибы не считают за необходимость.

Сборная Австралии и Афганистана должны будут встретиться на играх по крикету в ноябре, поэтому журналисты отдельно спросили за подготовку спортсменок.

"Я не думаю, что женщинам будет разрешено играть в крикет, потому что нет необходимости, чтобы женщины играли в крикет… Это эпоха средств массовой информации. Будут фотографии и видео, а потом люди будут на них смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься спортом, в котором они могут быть обнажены", — заявил Ахмадулла Васик.

При этом он добавил, что даже если будут проблемы или вызовы с игроками в крикет, то они не пойдут на уступки так как боролись за ислам.

Однако мужскую сборную талибы не планируют ограничивать от игр, и они отправятся в Австралию в конце 2021 года. Согласно правилам Международного совета по крикету, присутствовать должны обе сборные — женская и мужская. Если это правило не будет соблюдено талибами, то их спортсменов не пустят к соревнованиям.

Напомним, Талибан жестко разгоняет протесты женщин в Кабуле. Боевики избивают их и стреляют из автоматов в воздух.

Ранее в Афганистане использовали кадры из игры, чтобы доказать участие Пакистана в боях за Панджшер.