В Афгане использовали кадры из игры, чтобы доказать участие Пакистана в боях за Панджшер (видео)

Кадры из шутера Arma III были выданы за реальные в ходе боев бойцов Ахмада Массуда против Талибана.

После заявления Талибана о захвате Панджшерской долины в Афганистане, телеканал Republic TV показал эксклюзивные кадры атаки пакистанских ВВС в долине. Однако позднее оказалось, что видео было на самом деле кадрами из игры. Об этом сообщает Alt News.

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После телеканала Republic TV, в эфире телеканалов Times Now Naybharat, TV9 и Zee Hindustan также вышли репортажи с кадрами из игры. Как оказалось позднее кадры, с "пакистанскими ВВС" оказались из игры тактического шутера Arma III. Позднее сюжет сняли с эфира, а телеканал выпустил видео опровержения своих же кадров.

[ + – ] Сюжет телеканала с кадрами из Армы

[ + – ] Кадр из репортажа Фото: скриншот [ + – ] Кадр из Arma III Фото: скриншот

Фаран Джеффри, который опубликовал оригинальный ролик, позднее написал, что это была шутка. Она была нацелена против сторонников Ахмада Массуда.

"Это видео из видеоигры, и в настоящее время оно используется участниками сопротивления как доказательство того, что пакистанские дроны атакуют Панджшер. Я подумал, что мне нужно немного повеселиться. Посмотрим, сколько здесь идиотов с невозмутимым видом поделились этим видео", — написал Джеффри.

Оригинальный видеоролик взят из игры.

[ + – ] Видео с тайм-кодом

Отметим, что бойцы восстановленного Северного альянса заявляли, что против них операцию совершали и пакистанцы. Они публиковали фотографии документов одного пакистанского военного.

[ + – ] Пакистанские документы одного из погибших. Фото: Twitter / Northern Alliance

Напомним, 6 сентября Талибан сообщил о полном захвате Панджшера и прекращении войны в Афганистане. Несмотря на это в Северном альянсе заявили о продолжении борьбы, а Ахмад Масуд призвал всех восстать на всей территории страны.