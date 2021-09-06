"Восстаньте!": Ахмад Масуд призвал сражаться всех афганцев после "захвата" Панджшера (фото)

По словам лидера возрожденного Северного альянса, бои в долине продолжаются несмотря на заявления талибов о прекращении войны и захвате долины.

Лидер сил сопротивления Ахмад Масуд опубликовал заявление к мировому сообществу и афганцу, в котором призвал сражаться против Талибана по всей стране. Об этом сообщается на странице Северного Альянса в Twitter.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В обращении Ахмад Масуд призывает всех восстать за свободу и достоинство Афганистана.

"Неважно где вы находитесь, снаружи или внутри (страны, — Фокус), я призываю вас начать национальное восстание для достоинства, свободы и процветания нашей страны", — указывается в публикации.

Указывается, что возрожденный Северный альянс будет стоять рядом со всеми восставшими, в каждой провинции: Панджшир, Андараб, Кабул и другие.

"Восстаньте, воспользуйтесь моментом и примите вызов сопротивлению", — призывает Масуд.

Он также добавил, что его бойцы не складывают оружия и продолжают борьбу в Панджшере и Андарабе. Отдельно сын Панджшерского льва обратился к международному сообществу. Масуд возложил на них ответственность за приход к власти талибов. Талибан стал только хуже за время, пока он не был во власти. Поэтому афганцы сделают вывод того, кто помог им в критический момент, а кто — нет.

При этом в соцсетях появились ряд видео, в которых повстанцы переходят на сторону талибов или просто складывают оружие. Есть неподтвержденная информация, что за 5000 афгани (около 57,5 долларов) повстанцы сдаются талибам.

Напомним, Талибан сообщил о полном захвате Панджшера и прекращении войны в Афганистане. Отметим, что 4 сентября заявлялось о том, что Панджшерское сопротивление заявило о разгроме талибов в одном из провинций.