Заманили в огневой мешок. Панджшерское сопротивление заявило о разгроме группировки талибов (видео)
В соцсетях распространяется информация о сотнях убитых и тысяче попавших в плен талибов. Талибан, тем временем, уточнил свое заявление о захвате провинции и перенес дату назначения правительства.
Наступление талибов на провинцию Панджшер сопровождается крупными потерями. Такие данные приводит Sputnik Афганистан.
СМИ пишет, что по информации, которую распространяют со своих аккаунтов сторонники Фронта сопротивления, то были убиты более двух тысяч сторонников "Талибана". В то же время журналисты просят с осторожностью относиться к этим данным.
В то же время талибы, как утверждается, еще не дошли до Базарака — столицы сопротивляющейся провинции — и его окрестностей.
По информации журналистов, вскоре с официальным обращением выступит возглавляющий сопротивление Панджшера Ахмад Масуд. Он намерен подробно рассказать об успехах, достичь которых удалось во время последних боев с "Талибаном", а также о числе взятых в плен боевиков и трофеях. СМИ пишет о том, что заявлено около тысячи пленных.
В то же время Telegram-канал "Военный обозреватель", который, предположительно, связан с Минобороны РФ, пишет о том, что силам сопротивления Панджшера удалось заманить силы "Талибана" в огневой мешок (район местности, который заблаговременно назначен для ведения по нему массированного и сосредоточенного огневого воздействия с двух или трех сторон). Силы талибов, если верить этой информации, были подавлены огнем и отрезаны от основных сил взрывом входа в долину.
Место, где был произведен взрыв, показал пресс-секретарь Фронта сопротивления Фахим Дашти. Он, в свою очередь, говорит о 600 убитых талибах и о тысяче пленников. При этом, как он отмечает, кое-где интенсивные бои продолжаются.
На других же видео, которые, как утверждается, тоже сняты в провинции Панджшер, представители "Талибана" осматривают убитых воинов сил сопротивления.
При этом ранее талибы сообщили, что полностью взяли под контроль провинцию Панджшер, которая объявила о сопротивлении. Сторонники Исламского Эмирата Афганистана заявили о том, что теперь они полностью контролируют страну. Представители Северного Альянса эту информацию отрицают, заявляя, что талибы лишь отключили связь и интернет, благодаря чему распространяют свою пропаганду.
Несмотря на это, рядовые представители "Талибана" начали масштабные празднования, которые сопровождались стрельбой в воздух и многочисленными жертвами.
При этом, как утверждается, позже талибы опровергли информацию о захвате Панджшера. Также они, как сообщает Times of India, вновь отсрочили объявление нового правительства Афганистана. Теперь они намерены сделать это на следующей неделе.
До этого Фокус писал о том, что в Панджшерской долине продолжаются бои против "Талибана".