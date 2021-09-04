В соцсетях распространяется информация о сотнях убитых и тысяче попавших в плен талибов. Талибан, тем временем, уточнил свое заявление о захвате провинции и перенес дату назначения правительства.

Наступление талибов на провинцию Панджшер сопровождается крупными потерями. Такие данные приводит Sputnik Афганистан.

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СМИ пишет, что по информации, которую распространяют со своих аккаунтов сторонники Фронта сопротивления, то были убиты более двух тысяч сторонников "Талибана". В то же время журналисты просят с осторожностью относиться к этим данным.

В то же время талибы, как утверждается, еще не дошли до Базарака — столицы сопротивляющейся провинции — и его окрестностей.

По информации журналистов, вскоре с официальным обращением выступит возглавляющий сопротивление Панджшера Ахмад Масуд. Он намерен подробно рассказать об успехах, достичь которых удалось во время последних боев с "Талибаном", а также о числе взятых в плен боевиков и трофеях. СМИ пишет о том, что заявлено около тысячи пленных.

В то же время Telegram-канал "Военный обозреватель", который, предположительно, связан с Минобороны РФ, пишет о том, что силам сопротивления Панджшера удалось заманить силы "Талибана" в огневой мешок (район местности, который заблаговременно назначен для ведения по нему массированного и сосредоточенного огневого воздействия с двух или трех сторон). Силы талибов, если верить этой информации, были подавлены огнем и отрезаны от основных сил взрывом входа в долину.

Место, где был произведен взрыв, показал пресс-секретарь Фронта сопротивления Фахим Дашти. Он, в свою очередь, говорит о 600 убитых талибах и о тысяче пленников. При этом, как он отмечает, кое-где интенсивные бои продолжаются.

На других же видео, которые, как утверждается, тоже сняты в провинции Панджшер, представители "Талибана" осматривают убитых воинов сил сопротивления.

При этом ранее талибы сообщили, что полностью взяли под контроль провинцию Панджшер, которая объявила о сопротивлении. Сторонники Исламского Эмирата Афганистана заявили о том, что теперь они полностью контролируют страну. Представители Северного Альянса эту информацию отрицают, заявляя, что талибы лишь отключили связь и интернет, благодаря чему распространяют свою пропаганду.

Несмотря на это, рядовые представители "Талибана" начали масштабные празднования, которые сопровождались стрельбой в воздух и многочисленными жертвами.

При этом, как утверждается, позже талибы опровергли информацию о захвате Панджшера. Также они, как сообщает Times of India, вновь отсрочили объявление нового правительства Афганистана. Теперь они намерены сделать это на следующей неделе.

До этого Фокус писал о том, что в Панджшерской долине продолжаются бои против "Талибана".