Заманили в вогневої мішок. Панджшерській опір заявив про розгром угруповання талібів (відео)

У соцмережах поширюється інформація про сотні убитих талібів і тисячі таких, що потрапили в полон. Талібан, тим часом, уточнив свою заяву про захоплення провінції і переніс дату призначення уряду.

Наступ талібів на провінцію Панджшер супроводжується великими втратами. Такі дані наводить Sputnik Афганістан.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

ЗМІ пише, що за інформацією, яку поширюють зі своїх акаунтів прихильники Фронту опору, було вбито більше двох тисяч прихильників "Талібану". У той же час журналісти просять з обережністю ставитися до цих даних.

У той же час таліби, як стверджується, ще не дійшли до Базарака — столиці провінції, що чинить опір — і її околиць.

За інформацією журналістів, незабаром з офіційним зверненням виступить Ахмад Масуд, який очолює опір. Він має намір детально розповісти про успіхи, досягти яких вдалося під час останніх боїв з "Талібаном", а також про кількість взятих в полон бойовиків і трофеї. ЗМІ пише про те, що заявлено близько тисячі полонених.

У той же час Telegram-канал "Військовий оглядач", який, імовірно, пов'язаний з Міноборони РФ, пише про те, що сил опору Панджшері вдалося заманити сили "Талібану" в вогневої мішок (район місцевості, який завчасно призначений для ведення по ньому масованого і зосередженого вогневого впливу з двох або трьох сторін). Сили талібів, якщо вірити цій інформації, були придушені вогнем і відрізані від основних сил вибухом входу в долину.

Місце, де був проведений вибух, показав прес-секретар Фронту опору Фахім Дашти. Він, в свою чергу, говорить про 600 убитих талібів і про тисячі полонених. При цьому, як він зазначає, подекуди інтенсивні бої тривають.

На інших же відео, які, як стверджується, теж зняті в провінції Панджшер, представники "Талібану" оглядають убитих воїнів сил опору.

При цьому раніше таліби повідомили, що повністю взяли під контроль провінцію Панджшер, яка оголосила про опір. Прихильники Ісламського Емірату Афганістану заявили про те, що тепер вони повністю контролюють країну. Представники Північного Альянсу цю інформацію заперечують, заявляючи, що таліби лише відключили зв'язок і інтернет, завдяки чому поширюють свою пропаганду.

Незважаючи на це, рядові представники "Талібану" почали масштабні святкування, які супроводжувалися стріляниною в повітря і численними жертвами.

При цьому, як стверджується, пізніше таліби спростували інформацію про захоплення Панджшері. Також вони, як повідомляє Times of India, знову відтермінували оголошення нового уряду Афганістану. Тепер вони мають намір зробити це наступного тижня.

До цього Фокус писав про те, що в Панджшерской долині тривають бої проти "Талібану".