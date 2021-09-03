"Милістю Аллаха ми контролюємо весь Афганістан", — таліби повідомили про захоплення Панджшеру (відео)

"Північний Альянс" спростував заяву бойовиків про захоплення гірського району, звинувачуючи талібів у брехні та пропаганді.

Терористичний рух "Талібан" заявив про повний контроль провінції Панджшер, у якій були зосереджені збройні сили опозиції. Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела серед талібів.

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Рух "Талібан" стверджує, що вся територія Афганістану, зокрема гірський район Панджшер, під їхнім повним контролем.

"Милістю Всевишнього Аллаха ми контролюємо весь Афганістан. Бунтівники повалені, та тепер Панджшер під нашим командуванням", — цитує Reuters одного з польових командирів "Талібану".

У зв'язку із заявою "Талібану" в Кабулі чутна стрілянина. Стріляючи в повітря, представники терористичної організації відзначають "взяття" під контроль району Панджшер.

"Святкуючи в Кабулі і по всій країні, не стріляйте в повітря. Ніхто не має права витрачати зброю і боєприпаси. Кулі також можуть завдати шкоди мирним жителям. Тому не стріляйте без потреби!", — заявив офіційний представник "Талібану" Забіхулла Муджахід, закликаючи своїх однодумців припинити хаотичну стрілянину.

[ + – ] Таліби радіють захопленню Панджшеру

Ісламський фронт порятунку Афганістану спростовує заяву "Талібану" про захоплення Панджшеру і стверджує, що терористи лише відключили в регіоні мобільний зв'язок та інтернет.

"Панджшер як і раніше сильний. Не слухайте пропаганду і брехню талібів. Вони відключили мобільні та інтернет-мережі Панджшеру і використовують це для поширення своєї пропаганди", — йдеться в заяві "Північного Альянсу".

[ + – ] Заява "Північного Альянсу" про ситуацію в Панджшері

Заяву "Талібану" спростував також віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех, який після втечі президента Ашрафа Гані проголосив себе главою держави і приєднався до "Північного Альянсу".

За словами віцепрезидента Афганістану, бойові зіткнення між талібами та озброєною опозицією в районі Панджшер тривають.

[ + – ] Амрулла Салех про ситуацію в Панджшері

Раніше Фокус розповідав, що в Панджшерській долині тривають бої проти "Талібану". Північний Альянс стверджує, що в ході боїв були ліквідовані 40 талібів, частина військової техніки та озброєння.

Також Фокус повідомляв, що "Талібан" атакував Північний Альянс у районі Панджшер після виведення військ США. Терористи відрізали гірський район від інтернету і зв'язку, а також заблокували всі в'їзди, через що в провінції різко зросли ціни на товари.