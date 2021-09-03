"Милостью Аллаха мы контролируем весь Афганистан", — талибы сообщили о захвате Панджшера (видео)

"Северный Альянс" опроверг заявление боевиков о захвате горного района, обвиняя талибов во лжи и пропаганде.

Террористическое движение "Талибан" заявило о полном контроле провинции Панджшер, в которой были сосредоточены вооруженные силы оппозиции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника среди талибов.

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Движение "Талибан" утверждает, что вся территория Афганистана, в том числе горный район Панджшер, находится под их полным контролем.

"Милостью Всевышнего Аллаха мы контролируем весь Афганистан. Мятежники повержены, и теперь Панджшер находится под нашим командованием", — цитирует Reuters одного из полевых командиров "Талибана".

В связи с заявлением "Талибана" в Кабуле слышна стрельба. Стреляя в воздух, представители террористической организации отмечают "взятие" под контроль района Панджшер.

"Празднуя в Кабуле и по всей стране, не стреляйте в воздух. Никто не имеет права растрачивать оружие и боеприпасы. Пули также могут причинить вред мирным жителям. Так что не стреляйте без надобности!", — заявил официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид, призывая своих единомышленников прекратить хаотическую стрельбу.

[ + – ] Талибы радуются захвату Панджшера

Исламский фронт спасения Афганистана опровергает заявление "Талибана" о захвате Панджшера и утверждает, что террористы лишь отключили в регионе мобильную связь и интернет.

"Панджшер по-прежнему силен. Не слушайте пропаганду и ложь талибов. Они отключили мобильные и интернет-сети Панджшера и используют это для распространения своей пропаганды", — говорится в заявлении "Северного Альянса".

[ + – ] Заявление "Северного Альянса" о ситуации в Панджшере

Заявление "Талибана" опроверг также вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который после бегства президента Ашрафа Гани провозгласил себя главой государства и присоединился к "Северному Альянсу".

По словам вице-президента Афганистана, боестолкновения между талибами и вооруженной оппозицией в районе Панджшер продолжаются.

[ + – ] Амрулла Салех про ситуацию в Панджшере

Ранее Фокус рассказывал, что в Панджшерской долине продолжаются бои против "Талибана". Северный Альянс утверждает, что в ходе боев были ликвидированы 40 талибов, часть военной техники и вооружения.

Также Фокус сообщал, что "Талибан" атаковал Северный Альянс в районе Панджшер после вывода войск США. Террористы отрезали горный район от интернета и связи, а также заблокировали все въезды, из-за чего в провинции резко выросли цены на товары.