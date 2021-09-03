"Используют последние силы": в Панджшерской долине продолжаются бои против талибов (видео)

Талибан продолжает стягивать вооружение в долину, в то время как бойцы Северного альянса публикуют видео ночных боев.

В Панджшерской долине силы сопротивления продолжают держать оборону против стягивающихся сил Талибана. Об этом сообщает CNN.

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В ночь со 2 на 3 сентября между силами Ахмада Масуда и Талибаном начались тяжелые бои, которые с разной интенсивностью продолжаются уже две недели. Последние несколько дней боевики Талибана концентрируют свои силы и средства в провинции Панджшер, окружая ее.

"Они (Талибан, — Фокус) используют последние сил, чтобы проникнуть внутрь, но столкновения все еще продолжаются", — сообщил источник в Северном альянсе журналистам.

По информации восстановленного Северного альянса, у талибов 40 погибших, уничтожена часть военной техники и вооружения. Однако издание не проводило независимых проверок о количестве жертв.

[ + – ] На видеокадрах утверждается, что талибы попали в окружение (подлинность видео не подтверждено)

На странице Северного альянса в Twitter утверждается, что более 100 боевиков Талибана было захвачено в плен.

Ахмад Масуд заявлял, что Талибан не поменялся и по-прежнему стремится к господству по всей стране. А его бойцы сопротивляются доминированию, нетерпимости и угнетению одной политической силы над населением. Представители Северного альянса пытались вести переговоры, но они "не привели ни к чему осязаемому".

[ + – ] Захваченное оружие у талибов Фото: Twitter / Northern Alliance

Панджшерская долина уже не первый раз является эпицентром афганской партизанской войны. Долгое время выдерживала иностранную оккупацию от армии Британской империи до советских войск и талибов. Район сложный для ведения боевых действий из-за особенностей рельефа.

Северный альянс возглавляет сын Панджшерского льва Ахмад Масуд, который возглавил восстание против Талибана.

Напомним, Северный альянс стянул всю технику для защиты от наступления Талибов. Сразу после вывода американских войск Талибан атаковал Панджшерских бойцов и отрезал их от сети.

31 августа, в СМИ сообщали о сотнях жертв в результате столкновений в Панджшерской долине.