"Сотни жертв": в Панджшерской долине начались тяжелые бои повстанцев против талибов, - CNN

По словам пресс-секретаря Панджшерского сопротивления Али Назари, между талибами и ними было соглашение о ненападении, но боевики его нарушили.

В Панджшерской долине Афганистана начались боевые действия Панджшерского сопротивления против талибов. Об этом сообщает CNN.

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Как сообщил командир бойцов Панджшерского сопротивления, в районе перевала Хавак, который соединяется с Панджшером, идут тяжелые бои. Журналистам удалось связаться с бойцом, но связь была нестабильной.

"У нас до сих пор нет интернета. Силы сопротивления находятся в Пули Хисаре, столкновения продолжаются. У талибов сотни жертв", — рассказал боец.

Издание не имеет возможности проверить заявление о жертвах, а также оценить масштаб боевых действий. Однако в видеообращении 30 августа командир талибов Маулви Абдул Халик Фатех заявлял, что они надеются найти решение путем переговоров. Позднее источники среди боевиков подтвердили боевые действия.

"Было джентльменское соглашение о том, что ни одна из сторон не будет атаковать, но вчера они попытались атаковать и войти в Панджшер с юга и севера", — рассказал Али Назари, пресс-секретарь Панджшерского сопротивления.

Бойцы Талибана отступили, а Силы сопротивления потеряли несколько бронемашин.

При этом в Twitter-аккаунте Ахмада Масуда вышел пост, в котором он утверждает, что не признает Талибан и не сдаться им.

Ахмад Масуд — сын Панджшерского льва Ахмада Шаха Масуда — национального героя Афганистана. Против него советские силовики 9 раз устраивали операции по уничтожению, но он выживал. Его сын поднял восстание против Талибана.

Напомним, сегодня сообщалось, что Талибан атаковал Панджшерских повстанцев. Сообщалось о нескольких погибших талибах.

20 августа Северный альянс отбил новые районы в Афганистане у талибов.