Талибы отступают: Северный альянс отбил новые районы в Афганистане (видео)

Под контроль бойцам перешло три города: Пули-Хесар, Дех Салах и Бану, что к северу от столицы Афганистана.

Бойцы Северного альянса под командованием Амруллы Салеха отбили новые территории у боевиков Талибана. Об этом сообщает индийское издание RepublicWorld.

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Сообщается, что в результате боестолкновений талибы отступили из Пули-Хесара в провинции Баглан. Также под контроль Северного альянса перешли районы Дех Салах и Бану. Талибы были окружены со всех сторон. У боевиков до 60 убитых и раненых. Афганский национальный флаг был поднят в Пули-Хесаре.

[ + – ] Атака Северного альянса

Район Пули-Хесар расположен к северу от столицы Афганистана Кабула, недалеко от долины Панджшер, где афганское сопротивление Талибану собирает свои силы. Согласно источникам издания, представители Талибана встречаются с Ахмадом Масудом, но цель переговоров неизвестна.

"Я благодарю вас всех за ваши чистые чувства и намерения. По воле Бога, вместе с борцами за свободу, полководцами и нашими учеными мы продолжим наше сопротивление", — заявил Ахмад Масуд перед атакой на населенные пункты.

Ахмад Масуд — сын национального героя Афганистана Панджшерского льва, который призвал всех афганцев сопротивляться талибам.

Напомним, Северный альянс отвоевал у Талибана первую провинцию Чарикан — это стратегически важный город.

16 августа Ахмад Масуд призвал всех присоединяться к нему для борьбы с талибами. Он заявил, что они будут сражаться за Европу и весь регион, а также за ценности, за которые боролись 20 лет.