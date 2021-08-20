Таліби відступають: Північний альянс відбив нові райони в Афганістані (відео)

Під контроль бійцям перейшло три міста: Кулі-Хесар, Дех Салах і Бану, що на північ від столиці Афганістану.

Бійці Північного альянсу під командуванням Амрулли Салеха відбили нові території в бойовиків Талібану. Про це повідомляє індійське видання RepublicWorld.

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Повідомляється, що в результаті бойових зіткнень таліби відступили з Кулі-Хесара в провінції Баглан. Також під контроль Північного альянсу перейшли райони Дех Салах і Бану. Таліби були оточені з усіх боків. У бойовиків до 60 убитих і поранених. Афганський національний прапор був піднятий у Кулі-Хесарі.

[ + – ] Атака Північного альянсу

Район Кулі-Хесар розташований на північ від столиці Афганістану Кабула, недалеко від долини Панджшер, де афганський опір Талібану збирає свої сили. Відповідно до джерел видання, представники Талібану зустрічаються з Ахмадом Масудом, але мета переговорів невідома.

"Я дякую вам усім за ваші чисті почуття і наміри. З волі Бога, разом з борцями за свободу, полководцями і нашими вченими ми продовжимо наш опір", — заявив Ахмад Масуд перед атакою на населені пункти.

Ахмад Масуд — син національного героя Афганістану Панджшерського лева, який закликав усіх афганців чинити опір талібам.

Нагадаємо, Північний альянс відвоював у Талібану першу провінцію Чарікан — це стратегічно важливе місто.

16 серпня Ахмад Масуд закликав усіх приєднуватися до нього для боротьби з талібами. Він заявив, що вони будуть битися за Європу і весь регіон, а також за цінності, за які боролися 20 років.