После выхода американских войск: Талибан атаковал Панджшерских повстанцев (видео)

Талибы отрезали Панджшерскую долину от интернета и связи, а также заблокировали все въезды из-за чего подскочили цены на товары.

Спикер Ахмада Маcуда, сына Панджшерского льва, Фахим Дашти заявил о боестолкновении в долине Панджшер с Талибаном. Об этом сообщает India Today.

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В ходе столкновения было убито 7-8 боевиков Талибана. Бой происходил в ночь с понедельника на вторник (30-31 августа).

Силы сопротивления, по словам Дашти, получили нескольких раненых бойцов, обошлось без жертв.

Столкновение произошло на фоне окончательного выхода США из Афганистана. Для Штатов Афганистан стал самым продолжительным конфликтом, он продлился практически 20 лет.

По информации телеканала Tolo News, Талибан отрезал бойцов Северного альянса от мобильной и интернет сети.

"За последние два дня в Панджшире отключили телекоммуникационные услуги. Панджшерцы сталкиваются с проблемами в этом отношении и не могут связаться со своими родственниками, живущими в других частях страны", — рассказал изданию местный житель Гуль Хайдар.

[ + – ] Карта контроля Северного альянса Фото: BBC

По словам других местных жителей, талибы перекрыли все дороги и маршруты, ведущие в Панджершскую долину. В провинции резко выросли цены на продовольствие.

Уже две недели обе стороны пытаются решить проблемные вопросы путем диалога, за это время было несколько эпизодов с боями и кровопролитием. Однако на данный момент Северный альянс и Талибан не пришли к решению.

[ + – ] У повстанцев Северного альянса в наличии бронетехника.

Ахмад Масуд — сын Панджшерского льва Ахмада Шаха Масуда — национального героя Афганистана. Против него советские силовики 9 раз устраивали операции по уничтожению, но он выживал.

После вывода советских войск из Афганистана Ахмад Шах Масуд удерживал север Афганистана в рамках объединения полевых командиров северного Афганистана, сформировавших в 1996 году Северный альянс, который стал центром сопротивления набирающим силу талибам.

Напомним, 23 августа Талибан взял в осаду Пандшерское ущелье, где держат оборону силы Ахмада Масуда. Ранее сообщалось, что сын народного героя Афганистана Ахмад Шах Масуд собирает сопротивление Талибану.

20 августа Северный альянс отбил новые районы в Афганистане у талибов.