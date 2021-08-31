Після виходу американських військ: Талібан атакував Панджшерських повстанців (відео)

Таліби відрізали Панджшерську долину від інтернету і зв'язку, а також заблокували всі в'їзди, через що підскочили ціни на товари.

Спікер Ахмада Маcуда, сина Панджшерського лева, Фахім Дашти заявив про бойове зіткнення в долині Панджшер із Талібаном. Про це повідомляє India Today.

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В ході зіткнення було вбито 7-8 бойовиків Талібану. Бій відбувався в ніч з понеділка на вівторок (30-31 серпня).

Сили опору, за словами Дашти, отримали декількох поранених бійців, обійшлося без жертв.

Зіткнення сталося на тлі остаточного виходу США з Афганістану. Для Штатів Афганістан став найтривалішим конфліктом, він тривав майже 20 років.

За інформацією телеканалу Tolo News, Талібан відрізав бійців Північного альянсу від мобільної та інтернет мережі.

"За останні два дні в Панджширі відключили телекомунікаційні послуги. Панджшерці стикаються з проблемами через це і не можуть зв'язатися зі своїми родичами, які живуть в інших частинах країни", — розповів виданню місцевий житель Гуль Хайдар.

[ + – ] Карта контролю Північного альянсу Фото: trump-elections

За словами інших місцевих жителів, таліби перекрили всі дороги і маршрути, що ведуть у Панджершську долину. У провінції різко виросли ціни на продовольство.

Уже два тижні обидві сторони намагаються вирішити проблемні питання шляхом діалогу, за цей час було кілька епізодів з боями і кровопролиттям. Однак наразі Північний альянс і Талібан не прийшли до рішення.

[ + – ] У повстанців Північного альянсу в наявності бронетехніка.

Ахмад Масуд — син Панджшерського лева Ахмада Шаха Масуда, національного героя Афганістану. Проти нього радянські силовики 9 разів влаштовували операції з ліквідації, але він виживав.

Після виведення радянських військ з Афганістану Ахмад Шах Масуд утримував північ Афганістану в межах об'єднання польових командирів північного Афганістану, яке сформували в 1996 році Північний альянс, який став центром опору талібам, які набирали силу.

Нагадаємо, 23 серпня Талібан взяв в облогу Пандшерську ущелину, де тримають оборону сили Ахмада Масуда. Раніше повідомлялося, що син народного героя Афганістану Ахмад Шах Масуд збирає опір Талібану.

20 серпня Північний альянс відбив нові райони в Афганістані у талібів.