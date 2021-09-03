"Використовують останні сили": в Панджшерській долині тривають бої проти талібів (відео)

Талібан продовжує стягувати озброєння в долину, в той час як бійці Північного альянсу публікують відео нічних боїв.

У Панджшерській долині сили опору продовжують тримати оборону проти Талібану, який стягує сили. Про це повідомляє CNN.

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В ніч із 2 на 3 вересня між силами Ахмада Масуда і Талібаном почалися важкі бої, які з різною інтенсивністю тривають вже два тижні. Останні кілька днів бойовики Талібану концентрують свої сили і засоби в провінції Панджшер, оточуючи її.

"Вони (Талібан, — Фокус) використовують останні сил, щоб проникнути всередину, але зіткнення все ще тривають", — повідомило джерело в Північному альянсі журналістам.

За інформацією відновленого Північного альянсу, у талібів 40 загиблих, знищено частину військової техніки й озброєння. Однак видання не проводило незалежних перевірок про кількість жертв.

[ + – ] На відеокадрах стверджується, що таліби потрапили в оточення (справжність відео не доведено)

На сторінці Північного альянсу в Twitter стверджується, що понад 100 бойовиків Талібану було захоплено в полон.

Ахмад Масуд заявляв, що Талібан не змінився і, як і раніше, прагне панування у всій країні. А його бійці чинять опір домінуванню, нетерпимості та пригніченню однієї політичної сили над населенням. Представники Північного альянсу намагалися вести переговори, але вони "не привели ні до чого відчутного".

[ + – ] Захоплена зброя у талібів Фото: Twitter / Northern Alliance

Панджшерська долина вже не перший раз є епіцентром афганської партизанської війни. Довгий час витримувала іноземну окупацію від армії Британської імперії до радянських військ і талібів. Район складний для ведення бойових дій через особливості рельєфу.

Північний альянс очолює син Панджшерського лева Ахмад Масуд, який очолив повстання проти Талібану.

Нагадаємо, Північний альянс стягнув всю техніку для захисту від наступу талібів. Відразу після виведення американських військ Талібан атакував панджшерських бійців і відрізав їх від мережі.

31 серпня, в ЗМІ повідомляли про сотні жертв у результаті зіткнень у Панджшерській долині.