"Переговори провалилися": панджшерські бійці стягнули всю техніку для захисту від наступу (фото)

Таліби оточили долину з трьох сторін, але місцеві жителі налаштовані на боротьбу: "Ми боролися за часів радянської інтервенції, британської, продовжимо й зараз".

Представник Талібану Амір Хан Муттакі заявив, що переговори з Панджшерськими силами опору провалилися. Про це повідомляє AFP.

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"Брати мої, ми щосили намагалися вирішити проблему Панджшеру за допомогою умовлянь і переговорів... Але, на жаль, все марно. Тепер, коли переговори провалилися, і таліби оточили Панджерську долину, всередині все ще залишаються люди, які не хочуть, щоб їхні проблем вирішувалися мирним шляхом", — заявив Муттакі.

Він додав, що готовий до мирних переговорів і немає потреби боротися.

Перед цим повідомленням таліби перейшли в напад на відроджений Північний альянс, очолюваний сином Панджшерського лева Ахмадом Масудом. Атака почалася у вівторок ввечері, але, як стверджують бійці сил опору, зазнала поразки. Стверджується, що в талібів 34 убитих і 65 поранених.

"Нашим людям не варто хвилюватися, вони (таліби, — Фокус) відступили з важкими втратами", — стверджує Бісмаллах Мохаммаді.

Бійці кажуть виданню, що вони готові захищати Панджшер зі зброєю в руках. Вони це робили в епоху радянської інтервенції, в епоху британців і в попередню епоху талібів, тому солдати продовжать свою справу.

[ + – ] РСЗВ Панджшерських повстанців

В очікуванні наступних атак, які можуть бути ввечері, панджшерські бійці споруджують нові позиції, встановлюючи кулеметні гнізда, міномети та пости спостереження з мішками з піском. Долина оточена талібаном із трьох сторін.

Нагадаємо, вчора, 31 серпня, в ЗМІ повідомляли про сотні жертв у результаті зіткнень у Панджшерській долині. Умови перемир'я з боку Північного альянсу — рівність і справедливість, а також демократія.

Відразу після виведення американських військ Талібан атакував панджшерських бійців і відрізав їх від мережі.