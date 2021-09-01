"Переговоры провалились": Панджшерские бойцы стянули всю технику для защиты от наступления (фото)

Талибы окружили долину с трех сторон, но местные жители настроены на борьбу "мы сражались во времена советской интервенции, британской, продолжим и сейчас".

Представитель Талибана Амир Хан Муттаки заявил, что переговоры с Панджшерскими силами сопротивления провалились. Об этом сообщает AFP.

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"Братья мои, мы изо всех сил старались решить проблему Панджшера с помощью уговоров и переговоров… но, к сожалению, все тщетно. Теперь, когда переговоры провалились и талибы окружили Панджерскую долину, внутри все еще остаются люди, которые не хотят, чтобы их проблем решались мирным путем", — заявил Муттаки.

Он добавил, что готов к мирным переговорам и нет нужды сражаться.

Перед этим сообщением талибы перешли в нападение на возрожденный Северный альянс, возглавляемый сыном Панджшерского льва Ахмадом Масудом. Атака началась во вторник вечером, но, как утверждают бойцы силы сопротивления, потерпели поражение. Утверждается, что у талибов 34 убитых и 65 раненых.

"Нашим людям не стоит волноваться, они (талибы, — Фокус) отступили с тяжелыми потерями", — утверждает Бисмаллах Мохаммади.

Бойцы говорят изданию, что они готовы защищать Панджшер с оружием в руках. Они это делали в эпоху советской интервенции, в эпоху британцев и в предыдущую эпоху талибов, поэтому солдаты продолжат свое дело.

[ + – ] РСЗО Панджшерских повстанцев

В ожидании следующих атак, которые могут быть вечером, Панджшерские бойцы сооружают новые позиции, устанавливая пулеметные гнезда, минометы и посты наблюдения с мешками с песком. Долина окружена талибаном с трех сторон.

Напомним, вчера, 31 августа, в СМИ сообщали о сотнях жертв в результате столкновений в Панджшерской долине. Условия перемирия со стороны Северного альянса — равенство и справедливость, а также демократия.

Сразу после вывода американских войск Талибан атаковал Панджшерских бойцов и отрезал их от сети.