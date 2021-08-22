"Справедливость, равенство и свобода или война": Северный альянс выдвинул требования Талибану

В Панджшерской долине находится около 9 тысяч бойцов, если требования не выполнят, то талибов ждут восстания по всей стране.

Представитель Северного альянса Али Майсам Назари, которых всех объединил Ахмад Масуд, назвали дальнейшие действия сопротивления талибам. Об этом сообщает AFP.

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По словам Назари, после взятия под контроль Кабула талибами, в Панджшерскую долину начали прибывать тысячи людей для борьбы с боевиками. На данный момент в рядах сил сопротивления находится около 9 тысяч человек. Они ведут тренировки и упражняются во владении оружием.

Главная цель сопротивления — избежание дальнейшего кровопролития в Афганистане и построение новой системы правления. А также защитить Панджшер и его народ. Если переговоров не будет, то талибов ждет долгое сопротивление по всей стране.

"Условиями для мирного соглашения с Талибаном является децентрализация — система, которая обеспечивает социальную справедливость, равенство, права и свободу для всех", — заявил Назари.

[ + – ] Оранжевым цветом выделена территория, контролируемая Северным альянсом Фото: indiatoday.in

Вспышки восстания против талибов происходят не по приказу Ахмада Масуда, но все они связаны с его движениям. У талибов, по словам представителя Северного альянса, есть ограниченные ресурсы и нет поддержки большинства.

При этом в Панджшерской долине находится около 1000 мирных лиц, которые перешли туда из захваченного Талибаном Афганистана. Движение нуждается в гуманитарной помощи, чтобы накормить всех и позаботиться о прибывших.

Как передает Al Arabiya, Талибан поставил Ахмаду Масуду 4-часовой ультиматум, чтобы сдаться — после этого будет начать операция по захвату Панджшера.

Ахмад Масуд — сын национального героя Афганистана Панджшерского льва Ахмада Шах Масуда, который призвал всех афганцев сопротивляться талибам.

Напомним, вчера, 21 августа Северный альянс отбил три города: Пули-Хесар, Дех Салах и Бану, что к северу от столицы Кабула. Ранее Северный альянс отвоевал у Талибана первую провинцию Чарикан — это стратегически важный город.

16 августа Ахмад Масуд призвал всех присоединяться к нему для борьбы с талибами. Он заявил, что они будут сражаться за Европу и весь регион, а также за ценности, за которые боролись 20 лет.