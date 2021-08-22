"Справедливість, рівність і свобода або війна": Північний альянс висунув вимоги Талібану

У Панджшерскій долині знаходиться близько 9 тисяч бійців, якщо вимоги не виконають, то талібів чекають повстання по всій країні.

Представник Північного альянсу Алі Майсам Назарі, яких всіх об'єднав Ахмад Масуд, назвали подальші дії опору талібів. Про це повідомляє AFP.

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За словами Назарі, після взяття під контроль Кабула талібами, в Панджшерській долину почали прибувати тисячі людей для боротьби з бойовиками. Зараз в рядах сил опору знаходиться близько 9 тисяч осіб. Вони ведуть тренування і вправляються у володінні зброєю.

Головна мета опору — щоб уникнути подальшого кровопролиття в Афганістані й побудова нової системи правління. А також захист Панджшеру і його народу. Якщо переговорів не буде, то талібів чекає довгий опір по всій країні.

"Умовами для мирної угоди з Талібаном є децентралізація — система, яка забезпечує соціальну справедливість, рівність, права і свободу для всіх", — заявив Назарі.

[ + – ] Помаранчевим кольором виділена територія, контрольована Північним альянсом Фото: indiatoday.in

Спалахи повстання проти талібів відбуваються не за наказом Ахмада Масуда, але всі вони пов'язані з його рухом. У талібів, за словами представника Північного альянсу, є обмежені ресурси й немає підтримки більшості.

При цьому в Панджшерскій долині знаходиться близько 1000 мирних осіб, які перейшли туди з захопленого Талібаном Афганістану. Рух потребує гуманітарної допомоги, щоб нагодувати всіх і подбати про прибулих.

Як передає Al Arabiya, Талібан поставив Ахмаду Масуду 4-годинний ультиматум, щоб здатися — після цього буде почати операція по захопленню Панджшеру.

Ахмад Масуд — син національного героя Афганістану Панджшерського лева Ахмада Шах Масуда, який закликав усіх афганців чинити опір талібам.

Нагадаємо, вчора, 21 серпня Північний альянс відбив три міста: Кулі-Хесар, Дех Салах і Бану, що на північ від столиці Кабула. Раніше Північний альянс відвоював у Талібану першу провінцію Чарікан — це стратегічно важливе місто.

16 серпня Ахмад Масуд закликав усіх приєднуватися до нього для боротьби з талібами. Він заявив, що вони будуть битися за Європу і весь регіон, а також за цінності, за які боролися 20 років.