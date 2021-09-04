17 убитих, 41 поранений. У Кабулі підраховують жертв святкової стрільби в повітря (відео)

Рядові таліби традиційно відзначили перемогу над силами опору Панджшері, незважаючи на заклики припинити стрілянину і замість цього хвалити бога.

Внаслідок святкової стрілянини, яку влаштували таліби після повідомлень про захоплення провінції Панджшер, в Кабулі було вбито 17 осіб. Про це пише Reuters з посиланням на місцеві інформагентства.

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Якщо говорити про поранених, то їх, за інформацією агентств Shamshad і Tolo, 41. Ще не менше 14 людей отримали поранення внаслідок "святкової стрілянини" в провінції Нангархар, яка знаходиться на сході від афганської столиці. Ці дані вже наводить прессекретар районної лікарні в столиці регіону — Джелалабаді.

Подібне "святкування" вже засудив офіційний представник Ісламського Емірату Афганістану Забіхула Муджахід. На своїй сторінці в Twitter він рекомендував хвалити бога замість того, щоб стріляти в повітря.

"Зброя і боєприпаси в ваших руках, але ніхто не має права витрачати їх. Постріли, що не мають сенсу, з великою ймовірністю заподіють шкоду цивільному населенню. Так що не стріляйте без потреби", — написав він.

Незабаром після публікації даних про кількість загиблих і поранених видання Tolo News змінило свої дані, написавши про лише двох загиблих з кульовими пораненнями.

Інформація про те, що таліби взяли під контроль провінцію Панджшер, яка оголосила про опір "Талібану", з'явилася в п'ятницю, 3 вересня. Прихильники Ісламського Емірату Афганістану заявили про те, що тепер вони повністю контролюють країну.

У той же час представники Північного Альянсу спростовують цю інформацію, заявляючи, що таліби просто відключили в Панджшері мобільний зв'язок та інтернет. Представники опору стверджують, що шляхом відключення зв'язку таліби розповсюджують свою пропаганду.

До цього Фокус писав про те, що в Панджшерскій долині тривають бої проти "Талібану". У Північному Альянсі заявили про чотирьох десятках ліквідованих талібів і велику кількість знищеної військової техніки.

Нагадаємо, що "Талібан" атакував Північний Альянс в районі Панджшер після того, як США вивели з країни свої війська. Радикальне угруповання відрізало гірський район від інтернету і зв'язку і перекрила всі в'їзди, внаслідок чого вартість товарів в провінції різко зросла.