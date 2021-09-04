17 убитых, 41 раненый. В Кабуле подсчитывают жертв праздничной стрельбы в воздух (видео)

Рядовые талибы традиционно отметили победу над силами сопротивления Панджшера, несмотря на призывы прекратить стрельбу и вместо этого хватить бога.

В результате праздничной стрельбы, которую устроили талибы после сообщений о захвате провинции Панджшер, в Кабуле были убиты 17 человек. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местные информагентства.

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Если говорить о раненых, то их, по информации агентств Shamshad и Tolo, 41. Еще не менее 14 человек получили ранения в результате "праздничной стрельбы" в провинции Нангархар, которая находится восточнее афганской столицы. Эти данные уже приводит пресс-секретарь районной больницы в столице региона — Джелалабаде.

Подобное "празднование" уже осудил официальный представитель Исламского Эмирата Афганистана Забихулла Муджахид. На своей странице в Twitter он рекомендовал хвалить бога вместо того, чтобы стрелять в воздух.

"Оружие и боеприпасы в ваших руках, но никто не имеет права тратить их. Бесмысленные выстрелы с большой вероятностью причинят вред гражданскому населению. Так что не стреляйте без надобности", — написал он.

Вскоре после публикации данных о количестве погибших и раненых издание Tolo News изменило свои данные, написав о всего двух погибших с пулевыми ранениями.

Информация о том, что талибы взяли под контроль провинцию Панджшер, которая объявила о сопротивлении "Талибану", появилась в пятницу, 3 сентября. Сторонники Исламского Эмирата Афганистана заявили о том, что теперь они полностью контролируют страну.

В то же время представители Северного Альянса опровергают эту информацию, заявляя, что талибы просто отключили в Панджшере мобильную связь и интернет. Представители сопротивления утверждают, что путем отключения связи талибы рапространяют свою пропаганду.

До этого Фокус писал о том, что в Панджшерской долине продолжаются бои против "Талибана". В Северном Альянсе заявили о четырех десятках ликвидированных талибах и большом количестве уничтоженной военной техники.

Напомним, что "Талибан" атаковал Северный Альянс в районе Панджшер после того, как США вывели из страны свои войска. Радикальная группировка отрезала горный район от интернета и связи и перекрыла все въезды, в результате стоимость товаров в провинции резко выросла.